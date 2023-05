Congo-Kinshasa: Drame de Kalehe - Le gouverneur de province appelle à la mobilisation des fonds en faveur des sinistrés

Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Theo Ngwabidje, a appelé ce mercredi 10 mai à Kalehe, lieu du drame, à la mobilisation générale en faveur des sinistrés.

Pour le gouverneur de la province du Sud-Kivu, quel que soit le niveau d'intervention du gouvernement central, les besoins de la population de Kalehe restent nombreux :

« C'est une catastrophe naturelle. Et le plus important est que le gouvernement central, mais surtout le chef de l'Etat, a montré son amour pour cette population. Mais il faut que tout le monde vienne nous aider, si ça se passait ailleurs ça aurait donné quelle mobilisation ? Je veux la même mobilisation pour cette province qui est sinistrée ; parce qu'il n'y a pas que le président de la République qui doit agir. C'est aussi une occasion de sensibiliser toutes les personnes de bonne volonté, et la communauté internationale ».

Le gouverneur interpelle et appelle surtout à la mobilisation de la communauté internationale, au regard de l'ampleur de la catastrophe qui a fait plus de quatre cents morts:

"Vous avez vu ce qui s'est passé ici, plus de quatre cents morts et des milliers de disparus. Et ce bilan n'est que provisoire. Où est la communauté internationale ? Il faut que les gens se mobilisent autour du gouvernement central, qui a pris ses responsabilités, et nous avons enchaine au niveau du gouvernement provincial".

Enfin, le chef de l'exécutif provincial rend hommage au personnel soignant, aux médecins, aux secouristes, qui ont bravé le risque pour sauver des vies humaines, mais aussi, s'occuper et enterrer dignement et d'une façon sécurisée les victimes.