Congo-Kinshasa: La société PHC fête ses 112 ans de production d'huile de palme

La société Plantations et Huileries du Congo (PHC) fête, ce jeudi 11 mai, ses 112e année de production d'huile de palme en RDC.

Fondées en 1911, cette entreprise joue un rôle clé dans l'économie congolaise, en fournissant plus de 7 500 emplois dans les zones rurales du pays.

Sous la direction de Monique Gieskes, la société PHC a réinventé son approche opérationnelle, en mettant l'accent sur la valeur des employés et en s'engageant à leur fournir des conditions de travail dignes.

La patronne de cette entreprise garantit également le succès des employés.

En 2022, la société PHC avait célébré la production de plus de 60 000 tonnes d'huile de palme, soit une augmentation de 35 % en deux ans.

Conformément à sa vision de créer une prospérité partagée grâce à l'agrobusiness, cette entreprise a déjà construit 19 écoles, 9 centres de santé, et plus de 70 forages au profit des communautés locales des provinces de la Tshopo, de la Mongala et de l'Équateur où elle opère.

En outre, la société fournit des soins médicaux de qualité à plus de 150 000 personnes grâce à ses installations médicales privées, dont 4 hôpitaux, 3 centres de santé et 18 dispensaires dans ces trois provinces du pays.

En célébrant ses 112 ans, la société PHC se réjouit de poursuivre ses efforts de réaliser le potentiel du secteur agro-industriel congolais et de concrétiser la revanche du sol sur le sous-sol.

« La nouvelle vision de l'entreprise donne lieu à un recadrage et un recentrage qui place l'intérêt des fils et filles du Congo au centre des intérêts de l'entreprise. C'est-à-dire produire au Congo, pour le Congo et par les Congolais », a expliqué la directrice générale de la société PHC, Monique Gieskes.

Plus d'un siècle après sa création, elle a renforcé sa position dans le secteur grâce à une transformation organisationnelle initiée en 2021 par un leadership congolais, favorisant l'adoption de nouvelles approches innovantes et le recrutement d'une main-d'oeuvre diversifiée et qualifiée.

La société a remis, il y a quelques mois, des motos et panneaux solaires à ses 17 agents qui se sont distingués à Yaligimba (Mongala) et Boteka (Equateur).