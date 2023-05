Congo-Kinshasa: Contrôle d'Etat - Le Directeur départemental de Pointe-Noire / Kouilou installé dans ses fonctions

Promu à la tête de la direction interdépartementale du Contrôle d'Etat de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, Fortunat Adrien Miaka a été installé dans ses fonctions, le 10 mai, sous le patronage de Jean Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire.

Grand commis de l'Etat, l'homme qui préside désormais aux destinées de la direction interdépartementale du Contrôle d'Etat ne ménagera aucun effort afin de mener à bien les missions qui lui sont assignées, a-t-il assuré. Et ce, sans pour autant se départir des orientations stratégiques fixées par les plus hautes autorités.

Nommé par décret n° 2022-513 du 20 août 2022, Fortunat Adrien Miaka mesure bien l'ampleur de la responsabilité qui lui est confiée et les défis liés à l'exécution de sa mission. En effet, il est chargé, sous la supervision du préfet, de veiller à la bonne application des textes législatifs et réglementaires sur le contrôle d'Etat, la qualité du service public et la lutte contre les antivaleurs dans les services déconcentrés et décentralisés de l'Etat.

Il a aussi la mission d'assurer, dans sa zone de compétence, le contrôle des entités publiques et assimilées ainsi que de toutes autres structures bénéficiant des concours divers de l'Etat; de contribuer, entre autres, à l'élaboration et à la conduite des enquêtes en matière de la qualité du service public, à l'élaboration et à l'actualisation des règles d'éthique et de déontologie professionnelle.

L'application des règles de bonne pratique en matière de transparence, de redevabilité et de reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques au niveau départemental fait également partie de ses missions, tout comme la protection des données à caractère personnel, la mise en place d'un dispositif de collecte et de stockage des données sur les investigations et bien d'autres.

Fortunat Adrien Miaka n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance au président de la République, au Premier ministre mais également à son ministre de tutelle pour avoir porté son choix sur sa personne. « Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et j'espère l'accomplir à bon escient, avec l'appui de tous », a-t-il dit

En présidant la cérémonie qui s'est déroulée au siège de la préfecture, le secrétaire général du département de Pointe-Noire a félicité le nouveau directeur départemental, tout en lui souhaitant pleins succès dans ses nouvelles missions. Il a, par ailleurs, rappelé l'importance de cette structure de gouvernance avec pour base la performance et ce, par l'instauration effective d'une culture de travail axée sur la gestion par les résultats.

À ce titre, Jean Charles Ondonda a donné quelques orientations à celui qui vient d'inaugurer le cycle de ce ministère dans son département. « Il ne s'agit pas de s'ériger en bourreau ou en celui qui connaît tout, mais plutôt qu'il y ait la bonne collaboration entre vous. Le dépôt des rapports trimestriels est obligatoire et c'est ce qui définit votre travail », a-t-il dit, avant de lui remettre un outil de travail, symbole d'une d'une bonne collaboration.

Notons que pendant cette cérémonie, chacun des membres du personnel, parents, amis et connaissances a eu par la suite l'occasion de féliciter personnellement le directeur départemental du Contrôle d'Etat, dans une ambiance empreinte de convivialité et de courtoisie. Pour immortaliser cette cérémonie, une photo de famille a été prise et un cocktail dinatoire a été servi aux convives.