Mali: La Minusma va appuyer la tenue d'un référendum constitutionnel

Une annonce de la tenue du référendum constitutionnel fixée au 18 juin 2023 par les autorités maliennes a été faite ce jeudi 11 mai à Bamako. C’était à l’occasion du point de presse organisé par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) afin de faire le point sur ses activités de ces deux dernières semaines.

L’appui de la MINUSMA s’inscrit en droite ligne sur des taches prioritaires énoncées par la Résolution S/RES/2640 (2022) des Nations Unies en son point 26.a.vi) sur son mandat, notamment le soutien à apporter au Gouvernement de Transition malien, pour la tenue d’élections libres et équitables, menées dans un environnement pacifique et de manière transparente et inclusive, indique t – on sur le communiqué de la Minusma.

A cet effet, au courant du mois d’avril, le document indique que la Mission de l’ONU a appuyé la formation des membres du Collège et des chefs de départements techniques de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) à travers un renforcement de capacité assuré par des experts électoraux nationaux.

Par ailleurs, affirme le même document, sur le plan technique, il est envisagé la mise à disposition du personnel électoral (des Assistants Electoraux) aux Coordinations régionales et des cercles de l’AIGE.

C’est ainsi que la MINUSMA a déjà recruté 162 Assistants Electoraux et 20 Volontaires des Nations Unies, spécialistes électoraux afin que toutes ces recrues puissent bénéficier de sessions de renforcement des capacités pour leur permettre d’accomplir leur mission technique d’assistance aux opérations électorales de la Transition en soutien aux Coordinations de l'AIGE sur l'ensemble du territoire.

Au niveau de la logistique, 162 véhicules seront loués et déployés dans les 20 régions et 156 cercles du pays pour accroître les capacités nécessaires aux activités électorales opérationnelles, y compris la distribution du matériel et des documents électoraux, lit – on sur le communiqué.

Selon la même source, un mécanisme de veille permanente et de réponse immédiate aux demandes opérationnelles de l'AIGE et de ses Coordinations sera mis en place au niveau de Bamako et dans les bureaux régionaux de la MINUSMA.

Cet appui de la Mission contribuera à l’organisation effective, sereine et à bonne date des scrutins de la Transition, en général, et du référendum en particulier, ainsi qu’à leur bonne gestion.

Cependant, La Minusma note avoir récemment relevé sur les réseaux sociaux des accusations totalement infondées contre la Mission et d’autres propos préoccupants tenus par des individus ou entités donnés.

A cet effet, mener des campagnes de désinformation contre la Mission et inciter à la violence contre elle constitue des actes inadmissibles.

A en croire la Minusma, « elles rendent encore plus difficile la mise en œuvre de notre mandat de soutien au Mali et à son peuple. Elles mettent en danger la sécurité de nos personnels, tant nationaux qu’internationaux, mais également celle des communautés que nous nous employons à servir et à protéger dans la mesure de nos capacités, en coordination avec les Forces de défense et de sécurité maliennes et les autorités du pays. »

Dans la perspective des prochaines élections, et pour outiller les Forces de sécurité maliennes à mieux exécuter leur mission, ici à Bamako, le document souligne ainsi qu’UNPOL a formé 21 policiers sur la sécurisation du processus électoral dans le respect des droits de l’homme.

Dans les régions de Tombouctou et de Gao, vingt-cinq (25) policiers du Groupement Mobile de Sécurité (GMS) sont également en formation pour la « Gestion démocratique des foules ».