Afrique: RDC - La Cour Constitutionnelle annonce un colloque international du 18 au 20 mai prochain

Consciente du rôle de la justice constitutionnelle dans la construction et la consolidation de l'Etat de droit et de la démocratie pluraliste, face à cette facette, la Cour Constitutionnelle de la RDC, sous l'impulsion de son Président Dieudonné Kamuleta, tient à organiser un colloque international autour de la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Au cours de ces assisses de trois jours, soit du 18 mai au 20 mai de l'année en cours, il sera question pour la Haute Cour de la RDC, de soumettre à la réflexion des spécialistes de la justice constitutionnelle, la problématique du rôle de la justice constitutionnelle dans l'effectivité de l'Etat de droit et de la démocratie pluraliste.

A l'ouverture des rideaux de ce colloque international, la Cour constitutionnelle de la RDC sera devant une multitude de problématiques juridictionnelles dont elle cherchera notamment, à examiner la place des juridictions constitutionnelles dans la construction de l'Etat de droit et de la démocratie, la place de la Constitution et des autres normes de référence dans l'office du juge constitutionnel et à faire le tour des différents objets possibles du contrôle de constitutionnalité.

Dans cette même perspective, la Haute Cour placera également sa réflexion sur la place du juge constitutionnel dans l'environnement juridictionnel national et international et examinera les conditions de réalisation d'élections libres, démocratique et transparentes, mais également étudiera la place du juge constitutionnel dans cet office.

Par ailleurs, c'est dans ces objectifs que s'inscrit le présent colloque sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral dont il verra la participation des plus grands spécialistes européens (tels que les Professeurs Dominique Rousseau, Guillaume Drago, Guillaume Tusseau, Pierre de Montalivet, Manon Altwegg Boussac) ainsi que des spécialistes africains et congolais.

Il sied de signaler que, ces assises de haute facture scientifique va permettre à la Haute juridiction constitutionnelle de la RDC de tirer des leçons nécessaires pour assurer l'effectivité et la consolidation de l'Etat de droit constitutionnel et démocratique, fondement du néo constitutionnalisme africain.