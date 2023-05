Afrique du Nord: CAN U17 - L'entraîneur du Maroc réarme ses poulains à tenir bon devant l'Algérie en quart de finales

L'entraîneur des Lionceaux du Maroc

L'entraîneur des Lionceaux d'Atlas du Maroc, Saïd Chiba, a réarmé mardi, le moral de ses joueurs de tenir bon devant les Fennecs d'Algérie, en quart de finales de la 14ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de moins de 17 ans, prévu ce mercredi au Stade Chadid Hamlaoui, à Constantine, sous le coup de 20h, heure locale, a-t-il déclaré à la conférence de presse d'avant match, rapporte afrikfoot.

«Un derby d'un quart de finale de la CAN quelle que soit la catégorie d'âge, n'est jamais un match comme les autres. Toutes les rencontres entre les équipes d'Afrique du Nord ont une saveur particulière, ce sont des derbys qui se jouent avec beaucoup d'enthousiasme, tout le monde veut gagner. J'ai demandé aux jeunes garçons de tenir bon », a indiqué Saïd Chiba, qui visiblement ne minimise pas l'enjeu de ce match.

La participation du Maroc à ce tournoi qu'organise l'Algérie a été chèrement acquise au prix de plusieurs négociations. Il a fallu une médiation franche de la Confédération africaine de football (CAF), pour qu'enfin, la délégation du Maroc puisse quitter Rabat par un vol direct jusqu'à Constantine.

Et pourtant, il y a quatre mois, soit au mois de janvier, l'Algérie avait catégoriquement refusé le même itinéraire à la même délégation du Maroc pour qu'elle prenne part à la 7ème édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN). La situation politique entre les deux pays était à la base de ce malentendu. Et le Maroc n'avait plus participé à cette édition du CHAN.

Pour la CAN U17, il faudrait se surpasser

Pour la CAN U17, les deux pays se sont surpassés, et les Lionceaux ont bien foulé le sol algérien pour la compétition. Placés dans le groupe B, avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie, le Maroc va terminer premier du groupe avec 6 points, après avoir battu l'Afrique du Sud (2-0), et le Nigeria (1-0). La Zambie par contre, lui a réservé une gifle, score final (1-2) pour la Zambie.

L'Algérie de son côté dans le groupe A, a bien réussi son entrée en battant la Somalie (2-0), avant de tomber lourdement devant le Sénégal (0-3), pour s'attraper par un nul à la troisième journée face au Congo (1-1). Les deux équipes chemin faisant, se rencontrent en quart de finales pour une place en demi-finales.

Un proche de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) contacté mercredi par l'ACP craint qu'il ait débordement avant, pendant et après le match : «la dernière fois Algérie-Maroc s'était mal passé pour nos Lionceaux. L'on espère que cette fois-ci, ce sera un bon match et qu'il n'y a pas débordement, tout se passera bien dans un cadre sportif. Ce sont encore les enfants », a-t-il réagi sous l'anonymat, craignant la sécurité de leurs enfants de moins de 17 ans.

Avant le choc Maroc- Algérie, il y aura à partir de 17h 00, Sénégal -Afrique du Sud au Stade Nelson Mandela, à Alger. Les quarts de finales se poursuivront jeudi 11 mai avec les affiches Mali - Congo au Stade du 19 mai 1956, Annaba ; et à 20h00 : Nigeria - Burkina Faso au Stade Nelson Mandela, à Alger.