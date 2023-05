Congo-Kinshasa: UPN - Raphaël Bukasa prêche l'importance de la certification internationale aux étudiants

A l'occasion d'une conférence organisée par le département de "Math Info", en collaboration avec la coordination estudiantine et l'union des délégués départementaux de l'Université Pédagogique Nationale, UPN, vendredi 5 mai 2023, Raphaël Bukusa, intervenant sur le thème "Maximisation des chances d'embauche et montée en promotion par les certifications internationales", a démontré, avec des mots justes, l'importance d'une certification internationale dans l'embauche et la promotion dans les milieux professionnels aux étudiants.

Il leur a demandé de poursuivre les démarches pour l'obtention d'une certification internationale dans divers domaines de leurs formations, outre leurs diplômes universitaires, pour maximiser leurs chances d'embauche sur le marché d'emploi et la promotion dans le milieu du travail.

Ç'aura été une conférence riche en enseignements pour les étudiants de diverses facultés et départements de la colline fertile de Kinshasa. M. Bukasa a également expliqué la concurrence qui bat record sur le terrain de recherche d'emploi dont une formation supplémentaire, suivie d'une certification internationale parait salvatrice.

«Dans le marché du travail chaque année, l'UPN n'est pas la seule université à larguer plusieurs licenciés. L'UPC, l'UNIKIN lancent aussi les leurs. Alors, il faudrait une grande différence des compétences et cela n'est possible que si l'on a un certificat international sur un métier, surtout sur le besoin réel de l'entreprise et cela permettra à l'étudiant de trouver du travail, au-delà de ce qu'on appelle le circuit aujourd'hui», a-t-il soulevé.

De renchérir : « J'invite les étudiants à ce qu'ils se jettent là-dedans, à pouvoir se lancer dans cette aventure qui ne pourra être que payant parce qu'il n'y a aucune personne qui s'est certifiée et qui n'a pas vu les fruits de ce certificat-là.

C'est les éléments qui marquent la différence des compétences et permet à l'étudiant d'attraper facilement le travail au-delà de ce qu'on appelle le circuit. Ce n'est pas tout le monde qui est frère, soeur à un tel. Et avec ces certifications internationales, vous avez plus de chances d'attraper le travail », a-t-il rassuré.