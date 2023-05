Afrique de l'Est: "Discussions fructueuses" à Abu Dhabi sur l'expansion de l'aéroport et du port des Seychelles

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a conclu une série de discussions "réussies" à Abu Dhabi pour deux projets de développement national, à savoir l'aéroport international des Seychelles et les développements de l'extension de Port Victoria, selon un communiqué de presse de State House jeudi.

À l'issue des discussions, M. Ramkalawan "a exprimé sa totale satisfaction des deux réunions tenues et a transmis sa sincère gratitude au président des Émirats arabes unis, Son Altesse, le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pour la collaboration et son intérêt personnel pour le développement en nos deux installations principales qui nous relient au monde.

Pour le projet d'aéroport, la réunion du 10 mai s'est déroulée avec une délégation de l'Abu Dhabi Developmental Holding Company PJC (ADDHC PJC) et de l'Abu Dhabi Airports Company (ADAC), dont le directeur général et directeur général de l'ADAC, Jamal Salem Al Dhaheri.

Les discussions « se sont concentrées sur un examen complet du concept et des travaux achevés jusqu'à présent. Pour la prochaine étape, une équipe technique comprenant à la fois Abu Dhabi et les Seychelles effectuera les travaux de planification finaux, après quoi la proposition de concept d'aéroport complet sera présentée au Conseil des ministres pour approbation », a déclaré State House.

En novembre 2022, EGIS Emirates a été désignée pour l'examen et la préparation d'un plan directeur aéroportuaire actualisé sur 30 ans pour l'aéroport international des Seychelles. La sélection d'EGIS Emirates, une société mondiale de conseil, d'ingénierie de construction et d'exploitation, a été finalisée par un appel d'offres par le biais d'un protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé entre Abu Dhabi Airports Company (ADAC), SCAA et le ministère des Transports en juillet 2022.

En outre, une équipe technique des ports d'Abu Dhabi effectuera une visite de travail aux Seychelles avant la fin du mois de mai 2023 pour "un audit complet du port qui comprendra les éléments d'infrastructure, de navigation et de commerce". À partir de là, la voie à suivre sera décidée », selon State House.

La réunion concernant l'expansion du port s'est tenue avec le directeur général et PDG du groupe Abu Dhabi Ports Group, Mohamed Al Shamisi, et d'autres cadres supérieurs du groupe.

Abu Dhabi a accepté de fournir des conseils techniques pour l'expansion de Port Victoria et la construction d'autres projets liés aux ports de pêche.

M. Ramkalawan était accompagné lors des entretiens par le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, le ministre des Transports, Antony Derjacques, le secrétaire d'État aux Finances, au Commerce et à l'Investissement, Patrick Payet, le directeur général de la Seychelles Civil Aviation Authority. (SCAA), Garry Albert, et le directeur général de la Seychelles Ports Authority (SPA), Sony Payet, et le chargé d'affaires des Seychelles aux EAU, Terry Romain. Le chargé d'affaires des Émirats arabes unis aux Seychelles, Ahmed Alneyadi, était également présent.