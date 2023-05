Ile Maurice: Parlement - Zahid Nazurally absent du «Speaker's Chair» depuis la reprise cette année

Sooroojdev Phokeer réussit un petit exploit depuis la reprise des travaux parlementaires, le 28 mars. Contrairement aux parlementaires et au personnel de l'Assemblée nationale, il est celui qui a été toujours présent pendant toute la durée des travaux parlementaires pendant les six dernières séances. Il n'est pas donné à tout le monde de réussir l'exploit de passer toutes ces heures au Parlement pendant un jour.

Comme on le sait, les parlementaires des deux côtés de la Chambre ont l'occasion de se dégourdir les jambes pendant de longues minutes en dehors de l'Hémicycle car rester assis, souvent pendant trois heures ou plus, est inconfortable. Mais contrairement aux ministres et autres députés, Sooroojdev Phokeer reste assis à son siège, sauf quand il se met debout pour rappeler à l'ordre des députés qui sont, à ses yeux, récalcitrants.

Du coup, le Deputy Speaker Zahid Nazurally n'a pas eu l'occasion de présider, ne serait-ce qu'une partie des travaux parlementaires, même en début de soirée, comme cela a été souvent le cas. Toutefois, il est bon de souligner que le Parlement n'a pas siégé au-delà de 21 heures depuis le 28 mars.

Si on pensait que c'était en raison du carême du Ramadan que Zahid Nazurally n'a pas présidé les travaux, en revanche, tel n'a pas été le cas en ce qui concerne les deux dernières séances parlementaires, soit les 25 avril et 9 mai. Toutefois, certains parlementaires affirment qu'avec de longs débats prévus dans le cadre du Budget, Zahid Nazurally aura la chance d'être de nouveau in the Speaker's Chair.

À noter aussi que depuis le ruling de la Cour suprême pour permettre à Arvin Boolell de retrouver son siège après avoir été expulsé par le speaker, aucun parlementaire n'a été obligé de withdraw from the House. On se souvient que le 5 avril, cinq parlementaires avaient été expulsés. Il s'agit de Paul Bérenger, Rajesh Bhagwan, Joanna Bérenger, Vikash Nuckcheddy et Patrick Assirvaden.

Il est bon de faire ressortir que les parlementaires n'ont droit qu'à deux questions supplémentaires après la réponse d'un ministre à leurs Parliamentary Questions. Cela s'applique également aux Backbenchers du gouvernement. Sandra Mayotte et Subhasnee Luchmun Roy ont également fait les frais de cette décision du speaker.