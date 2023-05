Ile Maurice: Mardi prochain au parlement - La New Social Living Development Ltd dans le collimateur de l'opposition

La grosse somme d'argent payée par la New Social Living Development Ltd (NSLD) à 14 entrepreneurs pour la construction de logements sociaux sera une nouvelle fois abordée, mardi prochain, au Parlement.

Le ministre du Logement et des terres, Steven Obeegadoo, a confirmé, mardi, qu'une avance de 25 % sera versée aux entrepreneurs pour la construction de 8 000 maisons. D'après le député du Parti travailliste (PTr) Osman Mahomed, qui est ingénieur de profession, il est toujours recommandé de faire un paiement initial de 10 % uniquement et selon ses calculs, la NSLD déboursera à l'intention des 14 entrepreneurs concernés la somme de Rs 5,4 milliards, et ce, sans savoir s'ils pourront honorer leurs engagements ou pas.

Le même député posera deux nouvelles questions à Steven Obeegadoo, mardi prochain. D'abord, il lui demandera si un exercice de contrôle préalable (due diligence) a été effectué par rapport à ces entrepreneurs avant de leur verser une avance et dans la deuxième question, il veut savoir si les 14 compagnies en question ont déjà obtenu une garantie bancaire ou une couverture d'assurance avant que l'argent ne leur soit versé. De son côté, son collègue Ehsan Juman veut connaître le montant déboursé par la NSLD jusqu'ici.

Toujours du côté du PTr, Fabrice David a déposé une question destinée au Premier ministre, Pravind Jugnauth, à propos du registre électoral. Il veut connaître le nombre d'électeurs dont le nom a été enlevé du registre électoral et combien de nouveaux électeurs y ont été ajoutés entre 2021 et 2022. Du côté du Mouvement militant mauricien (MMM), Aadil Ameer Meea posera une question sur la dette publique. L'autre question d'Ehsan Juman portera sur la quantité de lait en poudre achetée par la State Trading Corporation et sur celle mise à la disposition de la société la Trobe Co. Ltd à des fins de vente.

Le président du PTr, Patrick Assirvaden, a une question sur la nomination du nouveau directeur du bureau de l'Audit et une autre sur la composition du conseil d'administration de la Central Electricity Board Green Energy Ltd. Le contrat du Dr Catherine Gaud figure aussi parmi les questions qui seront posées par le député Farhad Aumeer.

Dans le secteur de l'éducation, la députée du MMM Arianne Navarre-Marie revient sur l'Extended Programme du ministère de l'Éducation. Elle veut savoir combien d'élèves sont suivis par le ministère de la Santé et le nombre d'enfants concernés par école. Pour sa part, Mahend Gungapersad a une question sur l'application du Health Sector Strategic Plan 2020-2024 auprès des écoliers et des étudiants.

Au PTr toujours, Stéphanie Anquétil a deux questions sur les abris pour enfants et une autre sur les agressions envers les femmes durant ces cinq dernières années. Sur le plan environnemental, Joanna Bérenger veut savoir si le ministère de l'Agroindustrie a l'intention de décréter réserve naturelle la zone humide de Roches-Noires destinée à devenir une smart city. Le whip de l'opposition veut connaître les critères de recrutement des chauffeurs et des Generals Workers par la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) depuis 2019.

Le leader du Rassemblement mauricien, Nando Bodha, a deux questions sur les revenus de la MBC. Pour la séance de mardi prochain, quelques parlementaires seront absents car ils sont en mission à l'étranger. L'absence de Rajesh Bhagwan et de Paul Bérenger vient de leur suspension.

Le Speaker donne des «explications» sur les voyages des élus et de lui-même

Sooroojdev Phokeer a fait une déclaration au Parlement, mardi, pour expliquer comment les voyages des députés et du speaker sont organisés. L'Assemblée nationale de Maurice est membre de sept organisations régionales et de trois associations internationales. En tant que speaker, il est le chef de délégation quand cinq organisations régionales organisent des réunions et il est accompagné de députés.

Il doit donner son feu vert quand il s'agit de voyages des députés pour que le bureau du Premier ministre autorise le décaissement des fonds. Pour ses voyages officiels, les demandes sont traitées par le bureau du secrétaire financier avant d'être envoyées au bureau du Premier ministre. Il a fait cette déclaration à la suite des polémiques soulevées par le rejet d'une question d'Osman Mahomed, qui voulait connaître le nombre de voyages effectués par le speaker.