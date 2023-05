Ghana: Annonce de l'Évangile, éducation, dialogue interreligieux dans le Royaume Ashanti

Accra — L'annonce de l'Évangile, les initiatives dans les domaines de l'éducation et de la santé, le dialogue interreligieux : tels sont les domaines dans lesquels les prêtres de la Société des Missions Africaines ont travaillé depuis le début de leur mission dans l'ancien Royaume des Ashanti. Les missionnaires ont travaillé sans relâche pour améliorer la vie des gens de cet ancien peuple.

"Le Royaume Ashanti est l'un des États précoloniaux les plus puissants et les plus influents d'Afrique de l'Ouest, dont la capitale est Kumasi", a déclaré le père René D. Yao, SMA. René D. Yao, SMA. Depuis sa fondation en 1856, la SMA a établi des missions dans diverses régions d'Afrique, dont le Royaume Ashanti au Ghana. "La contribution de la SMA parmi cette ancienne population peut être vue dans leur travail d'évangélisation et d'éducation", ajoute le missionnaire basé à Accra. Les pères de la SMA ont travaillé dans la région pour améliorer les conditions de vie de la population et diffuser le message du christianisme. Ils ont créé des écoles et des services de santé".

Parmi les réalisations les plus remarquables, le père Yao cite la création du séminaire St Hubert à Kumasi, fondé en 1948 pour former des prêtres africains. "De ce séminaire sont sortis de nombreux prêtres qui ont ensuite servi dans diverses régions d'Afrique. Les efforts déployés par la SMA dans la région pour promouvoir le dialogue et la coopération interreligieux ont également été remarquables. "Ils ont établi des relations importantes avec des dirigeants d'autres religions et ont travaillé ensemble sur divers projets visant à promouvoir la paix et le développement.

"Quant à moi, conclut le père Yao, je suis pour l'instant impliqué à Accra dans un projet pour les sourds, le St. Martin Deaf Ministry, mais j'espère étendre ma mission, si les moyens le permettent, à d'autres régions du Ghana, y compris le royaume Ashanti.

Le Royaume Ashanti a été fondé à la fin du XVIIe siècle et s'est développé pour englober une grande partie de l'actuel Ghana et d'autres régions des pays voisins. Kumasi était son centre politique et culturel et a joué un rôle clé dans l'histoire de la région. La ville était connue pour son architecture impressionnante, dont le célèbre "tabouret d'or", symbole de l'unité et de la puissance du royaume. Outre un riche patrimoine culturel et une longue histoire de commerce et de diplomatie, les Ashanti disposaient d'un système de gouvernement bien développé, avec une hiérarchie complexe de chefs, de conseils et de conseillers. Ils étaient également connus pour leurs prouesses militaires et leurs armées étaient redoutées par les États voisins. Ces valeureux combattants ont mené avec succès de nombreuses guerres d'expansion et repoussé de nombreuses tentatives européennes de colonisation. Historiquement, les Ashanti étaient également doués pour la métallurgie, le tissage et d'autres métiers, ainsi que pour le commerce avec d'autres États d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs..