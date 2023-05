Ile Maurice: Chômage - Les offres d'emploi bientôt transmises par SMS aux demandeurs

38 800. C'est le nombre de demandeurs d'emploi au quatrième trimestre de 2022. Un taux de chômage d'environ 6,8 %, avec une partie des demandeurs ayant déjà un emploi et en recherchant un meilleur. Pour mieux communiquer avec les demandeurs, le SMS est envisagé. En effet, le National Employment Department, qui fait partie de la Human Resource Development and Training Division du ministère du Travail, recherche des consultants pour mettre en oeuvre ce projet d'envergure.

Depuis quelques années, le ministère a développé son site web de recherche d'emploi avec des postes à Maurice comme à l'étranger, soit le mauritiusjobs.govmu.org. Ce site sera bientôt refait pour mieux intégrer les offres d'emploi et pouvoir mettre à jour leur statut des chômeurs, avec l'actualisation mensuelle en ligne.

Plus besoin de se rendre dans les bureaux pour estampiller sa carte de chômeur. De plus, pour cette migration, le National Employment Department va désormais envoyer des alertes des offres d'emploi par SMS et aussi par mail. Le but est de pousser les chômeurs à postuler et à mettre à jour leur statut à la fin de chaque mois, par exemple pour savoir s'ils ont obtenu un emploi.

Système d'alerte

Le consultant recherché devra mettre en oeuvre ce SMS alert system qui sera hébergé par le Government Online Center. Cette plateforme électronique sera basée sur des logiciels open source, soit avec une licence libre d'utilisation. Le consultant devra élaborer le design et le système ainsi que l'utilisation par les officiers en quatre mois. D'ailleurs, tous ceux fichés devront fournir leur numéro de téléphone, et le bureau de l'emploi communiquera les offres via le réseau MyT ou autres moyens d'envoi de SMS.

Les bureaux de l'emploi pourront suivre les chômeurs même hors des heures de bureau. Le demandeur d'emploi aura accès à de vastes moyens pour postuler dans divers secteurs, y compris au Canada ou dans d'autres parties du monde qui recherchent de la main-d'oeuvre. Selon l'appel à candidatures, la phase 1, le Labour Market Information System (LMIS), permettra d'enregistrer les chômeurs et de publier des offres simultanément. Les employeurs pourront directement publier leurs offres. Le matching entre les demandeurs et les offres sera mis en avant.

Dans la phase 2, le LMIS et le site mauritiusjobs cibleront les demandeurs qui recherchent un emploi dans un secteur spécifique. Chacun d'entre eux devra mettre à jour son profil et pourra mettre à jour son statut en temps réel.

Actuellement, il y a 13 Employment Information Centers à Maurice et un à Rodrigues. Ils permettent aux demandeurs de s'enregistrer auprès du ministère du Travail. La carte de chômeur est estampillée régulièrement par le détenteur qui consulte les annonces dans son secteur d'activité, qui est convié à des formations ou qui a la possibilité de se recycler.

Or, avec le nombre de chômeurs sous la barre de 10 %, et le besoin d'informatiser le système, répertorier les chômeurs est devenu une nécessité. D'autant que beaucoup de ceux qui ont un emploi et qui recherchent un meilleur poste sont aussi fichés.