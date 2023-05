Angola: L'Angola veut attirer les investissements tchèques pour la transformation agro-alimentaire

Luanda — Le gouvernement anglais veut renforcer le partenariat avec la République tchèque pour attirer les investissements, augmenter la production et la transformation agro-alimentaire, a déclaré mercredi le ministre de l'Economie et de la Planification, Mário Caetano João.

S'exprimant lors d'un forum d'affaires entre la République tchèque et l'Angola, organisé par l'Agence d'investissements privés et de promotion des exportations (AIPEX), avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, il a souligné que les hommes d'affaires de ce pays pouvaient investir en Angola dans les systèmes d'irrigation, la production de semences et engrais.

"Nous n'avons pas parlé pas de manière générique, nous avons parlé aussi de mobilité, du montage de camions, de trams (transports en commun), qui peuvent être assemblés dans la Zone Economique Spéciale, on a parlé aussi de l'industrie agro-alimentaire et d'autres investissements qui sont fabriqués en Angola », a-t-il renchéri.

Selon le ministre, les hommes d'affaires de la République de tchèque peuvent également être des catalyseurs du processus de remplacement des sources d'énergie thermique par des sources propres "telles que l'éolienne et la solaire".

À l'occasion, le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João Cunha, a déclaré que l'Angola souhaitait également des investissements des Tchèques dans les céréales (maïs, riz, blé et soja), les fruits tropicaux, l'exploitation et la transformation locale du bois et la mécanisation agricole.

Pendant ce temps, le secrétaire d'État au Commerce, Amadeu Nunes, a garanti que les conditions existent pour que les entrepreneurs installent leurs industries dans le pays et explorent le potentiel de toute la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en profitant des avantages comparatifs que présente le pays.

Le président du Conseil d'administration de la Bourse angolaise de la dette et des valeurs (BODIVA), Walter Pacheco, a présenté les opportunités offertes par le programme de privatisation et l'évolution de la bourse angolaise.

Pour sa part, le directeur des relations internationales de la Confédération de l'industrie de la République tchèque, Lucas Martin, a déclaré : "Nous avons eu une pandémie de covid-19 qui nous a empêché d'avoir des contacts personnels, il est temps de rattraper le temps perdu, et nous espérons que cette relation entre les Républiques Tchèque et de l'Angola n'en est qu'à ses balbutiements",

"Nous allons mobiliser nos affiliés et leur présenter des partenaires potentiels en Angola", a assuré Lucas Martin.

La délégation angolaise est en visite en République tchèque depuis lundi, et a présenté aux hommes d'affaires tchèques l'ensemble des opportunités qui existent en Angola, dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, et devrait visiter la France et l'Allemagne.

L'Angola et la République tchèque entendent renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'investissement, de la défense, du commerce et l'échange de visites au plus haut niveau.

Actuellement, les deux pays négocient des instruments juridiques tels que l'accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, le protocole d'accord sur les consultations politiques et l'accord de coopération économique et industrielle.

L'Angola et la République tchèque ont établi des relations politico-diplomatiques et de coopération le 1er janvier 1993. En 2006, les deux États ont signé un Mémorandum d'entente et un programme de coopération pour le développement.