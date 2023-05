Mozambique: Le pays privilégie le dialogue pour une paix durable

Le président de la République du Mozambique Filipe Jacinto Nyusi et le chef de la Renamo Ossufo Momade lors de la signature de l'Accord de Maputo pour la paix et la réconciliation nationale à Maputo le 6 août 2019, en présence de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Mozambique Mirko Manzoni.

Dans un monde où les bonnes nouvelles sont rares, le processus de paix au Mozambique a été extraordinaire, marquant la conclusion longtemps attendue du conflit armé qui a affecté le pays depuis son indépendance en 1975.

La signature de l'Accord de Maputo pour la paix et la réconciliation nationale en 2019 a suscité espoir et inspiration. Conclu en pleine pandémie de la COVID-19 et de catastrophes naturelles, cet accord de paix historique a permis aux anciens combattants de se désarmer, de se démobiliser et de se réinsérer dans la société.

Depuis lors, "faire taire les armes" et recourir au dialogue est devenu un mode de vie mozambicain, ce qui est essentiel à l'instauration d'une paix durable.

En tant qu'ambassadeur de Suisse dans le pays, puis en tant que Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Mozambique, j'ai passé six ans à accompagner les négociations qui ont abouti à l'accord de paix historique entre le gouvernement du Mozambique et la Résistance nationale mozambicaine (Renamo), le principal parti d'opposition du pays.

Le Mozambique a démontré les résultats remarquables qui peuvent être obtenus grâce à des solutions négociées, servant d'exemple mondial du potentiel de résolution des conflits armés par le dialogue.

Je vois trois raisons fondamentales au succès du processus de paix au Mozambique :

Premièrement, le processus a été mené au niveau national dès le départ. En tant que membre d'une petite équipe de médiation, j'ai passé trois ans à faire la navette - souvent dans la brousse - entre les pourparlers avec le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, et feu Afonso Dhlakama, le chef de la Renamo à l'époque.

Dès le départ, le gouvernement du Mozambique et la Renamo ont pris en charge et pris l'initiative d'établir une architecture de paix nationale, en favorisant la confiance grâce à un engagement commun et à un respect mutuel.

Leurs efforts sincères pour parvenir à un accord durable ont été illustrés par l'annonce d'un cessez-le-feu un mois seulement après la reprise des pourparlers. Cet esprit de réconciliation s'est poursuivi avec Ossufo Momade, qui a succédé à M. Dhlakama après sa mort inattendue.

Alors que l'équipe centrale de médiation a joué un rôle important de facilitation, le gouvernement s'est fait le champion des solutions nationales aux problèmes du pays en écoutant et en créant une culture de dialogue entre lui-même et la Renamo.

Deuxièmement, le processus était basé sur la garantie des dividendes de la paix et le soutien à la réintégration dans la vie civile.

Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) est un élément clé des efforts de consolidation de la paix. Il a permis à plus de 4 800 personnes de s'installer dans des lieux de leur choix pour entamer leur parcours de réintégration, les communautés accueillant ces femmes et ces hommes chez eux.

Le développement local inclusif a joué un rôle essentiel dans l'ancrage de la paix au sein des communautés. En impliquant tout le monde, nous donnons à la paix de meilleures chances de succès.

L'accent mis sur l'investissement dans le développement local incite les partenaires de la réintégration à soutenir les interventions visant à promouvoir les processus de planification et les cycles d'investissement participatifs au niveau de la communauté.

Ces efforts donnent la priorité aux voix et aux expériences des membres de la communauté et des anciens combattants, créant ainsi une base solide pour renforcer le tissu social des communautés et faire progresser la réintégration et la réconciliation nationale.

Troisièmement, le processus a adopté une approche prospective et adaptative avec des investissements ciblés pour ancrer la paix.

Les parties ont fait face aux obstacles qu'elles ont rencontrés en cours de route par un dialogue direct et ouvert, en recourant à un processus décisionnel souple et en prenant des mesures décisives

Par exemple, de nombreuses activités ont été interrompues à cause de la COVID-19. Pourtant, en l'espace d'un mois, le président Nyusi et le chef de la Renamo, M. Momade, se sont rapidement rencontrés et ont tenu des consultations approfondies, ce qui a permis de reprendre les activités de DDR en toute sécurité et avec succès en juin 2020.

Par le passé, le DDR était considéré comme un processus technique et limité dans le temps. En revanche, cette fois-ci, les négociations de paix se sont attaquées à des problèmes de longue date pour les démobilisés et ont introduit des réformes novatrices qui ont encouragé la participation d'un large éventail d'acteurs, y compris ceux du secteur privé.

La signature récente d'un décret incorporant les bénéficiaires démobilisés éligibles du programme DDR dans le système national de pension est un exemple de réconciliation.

Guidées par la nécessité de servir les intérêts de tous les Mozambicains, les deux parties ont réussi à se mettre d'accord sur la question délicate des pensions, ce qui démontre clairement que les négociateurs ont adopté une approche centrée sur l'être humain. Il s'agit d'une étape importante dans notre quête collective d'un Mozambique pacifique et prospère.

Mise en oeuvre

Après plus de trois ans de mise en oeuvre, l'accord de Maputo pour la paix et la réconciliation nationale prend progressivement racine. Le processus de paix témoigne de l'engagement inébranlable des dirigeants mozambicains en faveur du dialogue, seul moyen de parvenir à une paix durable.

Dans la province de Cabo Delgado, le Mozambique applique également un modèle de renforcement de la paix et de la sécurité par le biais de solutions régionales et locales dynamiques, en cherchant à appliquer les interventions interafricaines pour résoudre les problèmes de la région.

Alors que le Mozambique saisit cette formidable opportunité en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), le pays a la possibilité d'apporter ses expériences uniques sur la scène mondiale.

En mars de cette année, j'ai eu le privilège de partager certaines de ces leçons à la Commission de consolidation de la paix et au débat ouvert du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème "Faire taire les armes en Afrique". Le président Nyusi a présidé les deux sessions.

Le Mozambique a démontré les résultats remarquables qui peuvent être obtenus grâce à des solutions négociées, servant d'exemple mondial du potentiel de résolution des conflits armés par le dialogue. Je suis convaincu que les Mozambicains continueront à partager leurs meilleures pratiques avec le monde entier.

Alors que nous nous appuyons sur ces acquis et que nous renforçons les fondements de la paix et de la réconciliation nationale, les Nations unies réitèrent leur engagement inébranlable à soutenir le peuple mozambicain dans sa quête d'un avenir meilleur et d'une paix durable.

Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies au Mozambique.