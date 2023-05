Tunisie: Les gardiens du temple

opinion

Les forces sécuritaires symbolisent, comme l'a affirmé le Président de la République au Conseil de sécurité nationale, tout ce qui rend « la Tunisie paisible et sûre malgré les vaines tentatives de la déstabiliser ». Ils incarnent la fidélité absolue et le dévouement immodéré envers le pays qu'ils ne cessent de défendre corps et âme, comme si c'était une question de vie ou de mort.

Leur secret, on le connait. Mais il n'est pas à la portée de tout le monde : Dévouement absolu, inconditionnel et sans relâche pour la patrie, jamais pour les personnes, surtout pas les partis et les agendas politiques.

C'est que les forces sécuritaires savent se rendre indispensables dans un environnement pourtant de plus en plus contraignant, de plus en plus imprévisible. Elles ont toujours cette perception des choses à savoir que quand elles vont au champ de bataille, c'est pour la Tunisie qu'elles le font.

De l'avis de René Trabelsi, sans les efforts sécuritaires, ça aurait été un grand carnage à la synagogue de la Ghriba. Dans un paysage politique, où certaines parties changent d'engagement, de principe et de conviction, comme on change de chemise, ils ont appris le sens de la loyauté, quelque chose de délicieusement sacré.

Les Tunisiens aiment leur pays. Mais les sécuritaires, toutes catégories confondues, sont des Tunisiens d'exception. Ils sont au-delà de ce qui existe. Ils ne vivent pas comme les autres. Aucun droit à l'erreur. Aucun geste désordonné.

Aucune réaction précipitée. Meilleurs élèves d'une éducation qui exalte à la fois la discipline, le sens du devoir et le savoir-faire. Il n'est pas meilleur preuve d'un grand dévouement. Ils sont tout simplement les meilleurs...

Ils ont aussi gagné l'aura de l'histoire

Dans le métier qu'ils exercent, il n'y a point de répit. Ils se battent contre le temps. Ils se battent contre l'imprévu. Ils sont toujours en état d'alerte permanente, prêts pour anticiper, surtout quand il s'agit de devancer les ennemis.

Ils savent parfaitement, et ils en sont convaincus, que grâce à eux, la Tunisie finira par gagner. Ils continuent à lutter, à se surpasser, à repousser même les limites, à l'emporter, d'une épreuve à l'autre, sur les actes criminels, lâches et odieux ». Ils défient les atrocités, les parricides sans la moindre intention de s'arrêter.

Au fait, quand on est vigilant et consciencieux, on réfléchit différemment. Le dévouement pour la partie ne se revendique pas par les discours, mais par les actes. La rapidité des forces de sécurité, face à l'attaque criminelle à la Ghriba, a été fortement saluée aussi bien en Tunisie qu'à l'extérieur.

Colonel-major, Maher Arbi, adjudant-chef, Khaireddine lafi et officier de police, Mohamed Abdelamjid Atig, martyrs de l'agression perpétrée près de la synagogue de la Ghriba, ne sont pas seulement des grands noms du patriotisme et du sacrifice, ils ont aussi gagné l'aura de l'histoire. Autant la Tunisie leur est reconnaissante, autant le message a été encore une fois fort et authentique. Autant aussi les plans des criminels se dévoilent chaque jour un peu plus.

Les défenseurs de la patrie entrent chaque fois un peu plus dans l'histoire, un peu plus dans l'éternité. Il est la manière avec laquelle ils gèrent les situations difficiles découle d'une certaine conviction. D'une mobilisation à toutes épreuves. On sait aujourd'hui ce qui fait leur force. Mais on sait encore davantage leurs aptitudes à s'opposer aux dangers d'où qu'ils viennent.

« La Tunisie est debout. Elle est forte de ses institutions qui fonctionnent, de ses forces armées et de la vigilance et de la lucidité de son peuple », le rappelle avec force le Président de la République, rassurant les Tunisiens et le monde entier que « nul ne pourra attenter à la sécurité de la Tunisie, terre de tolérance et du vivre ensemble ».

Le message est clair : la Tunisie a toujours su se relever et aller de l'avant. Si les Tunisiens puisent dans leurs souvenirs, ils ne manquent pas de réaliser que l'heure n'est jamais à l'oubli.

Ni encore au relâchement. De nouveaux défis pointent chaque fois à l'horizon. Il y aura certainement d'autres épreuves à surmonter.

C'est une évidence. Mais il n'y aura pas que cela. Il y aura l'aptitude à toujours marcher jusqu'au bout, même sur une ligne de crête perchée dans les hautes de tous les dangers...