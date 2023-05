Afrique Australe: Enjeux politiques - Possible départ de la force militaire de l'EAC d'ici à fin juin

Le président Félix Tshisekedi a révélé que manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec la force régionale de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Vingt-quatre heures après l'annonce du déploiement de la force militaire de la SADC dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est expliqué publiquement, pour la toute première fois, sur la motivation de cette décision unanime de la communauté de développement de l'Afrique australe et, surtout, le sort à réserver à cette force régionale.

Répondant à la presse de son pays au cours de la conférence de presse conjointe tenue le 9 mai avec son homologue du Botswana, Mokgweetsi Masisi, le chef de l'Etat congolais a clairement démontré que cette force passe ses dernières semaines en RDC. Selon lui, à l'issue de la fin du premier mandat de cette force en mars dernier, le gouvernement congolais ne l'avait pas renouvelé de six mois comme souhaité par le secrétaire général de l'EAC; mais a accordé un mandat de trois mois à l'issue duquel une évaluation sérieuse devrait orienter le sort de cette force régionale.

Le président Félix Tshisekedi a révélé que manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. "La première raison qui nous pousse à nous poser des questions est la mission assignée à cette force qui n'est pas remplie", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, dans certaines localités, il y a une cohabitation observée entre le contingent de l'EAC RF et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu dans le programme" , a dit le président Tshisekedi. Il a aussi évoqué des déclarations des officiels militaires de l'EACRF qui, aussitôt arrivés en RDC, ont clairement dit qu'ils ne venaient pas combattre le M23. À côté de cela , il y a le commandant de l'EACRF qui a démissionné de manière spectaculaire et à la surprise de tous, parlant des menaces jamais exprimées, a-t-il ajouté. "Pourquoi ne nous a-t-il pas fait part de ces menaces ?", s'est interrogé le président Tshisekedi. Il s'est dit également surpris de la précipitation avec laquelle le Kenya a désigné le successeur du général démissionnaire, sans consultation comme si cette force n'appartenait qu' à ce pays. "Manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date nous constatons que le mandat n'est pas rempli, nous allons décider de raccompagner ce contingent venu à la rescousse de la RDC avec honneur et le remercier pour avoir essayé d'apporter sa part à la solution de la paix en RDC", a dit en substance le président.

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est félicité de la solidarité manifestée par les pays de la SADC à travers la décision unanime de déployer sa force qui a déjà fait ses preuves en terre congolaise. Tout en concluant que la mission de l'EAC pose problème, il a dit attendre la tenue de la réunion quadripartite de l'Union africaine. Interrogé également sur la tenue des élections en 2023 du fait de la situation sécuritaire préoccupante à l'Est, le président de la République a assuré que le processus électoral est irréversible et il n'a pas l'intention de priver ses compatriotes de l'Est de leur droit civique.