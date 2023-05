Congo-Kinshasa: Sécurité alimentaire - Caritas Kongolo promeut l'élevage du bétail

Dans le cadre de la lutte pour la sécurité alimentaire, la Caritas Kongolo vient de lancer son projet sur la promotion de l'élevage du bétail et le renforcement des capacités en production végétale.

Exécuté par la Caritas Développement Kongolo grâce au financement de Caritas Bolzano, le projet vise l'amélioration des conditions socio-économiques des ménages ruraux à travers le développement de l'élevage de gros et petit bétail et l'accroissement de la production végétale. Ce projet accompagne cent vingt ménages regroupés en quatre organisations de producteurs dans les villages Mulenda, Lububu et Ngonzo, dans le territoire de Kabongo, diocèse de Kongolo.

Ce projet était exécuté pour une durée d'une année (2021- 2022) et avait permis de renforcer les capacités organisationnelles des paysans producteurs accompagnés dans les villages Mulenda, Lububu et Ngonzo, assurer la production et la diffusion des géniteurs de gros et petit bétail, promouvoir la gestion intégrée de la fertilité des sols.

Ainsi, les organisations paysannes ont été appuyées en géniteurs de caprins de race locale. Au total, quarante géniteurs à raison de neuf femelles et un mâle par organisation paysanne, et des poules de race locale, notamment quatre-vingts poules à raison de vingt poules par organisation paysanne et quatre mâles (coq) de race améliorée (Géant rhod) à raison d'un coq par organisation paysanne ; l'aménagement des bergeries et poulaillers a été aussi appuyé.