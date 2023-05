Congo-Kinshasa: Agriculture - Une grande réunion prévue à Kinshasa avec les maraîchers

Le ministre de l'Agriculture, Me José Mpanda, projette une grande réunion avec les maraîchers et maraîchères de l'hinterland de Kinshasa, notamment ceux des sites spoliés de N'Djili Secomaf, Kimbanseke, Tadi, Lukaya, RVA, Tshuenge/Masina, Tshuenge/N'sele, Lokali I et II, masina rail I, Mokali, Lemba Imbu, Sanga, Mafuta Kizola, Bibwa, Mikonga, Kisenso, Funa Campus, Kimwenza rail, Kingabwa chantier, N'Sele et bien d'autres non concernés par la spoliation.

La rencontre, selon un communiqué de la cellule de communication et presse du ministère de l'Agriculture, tournera autour de la sécurisation de sites d'exploitation de ces maraîchers et maraîchères en vue de les mettre à l'abri de toute spoliation. Il s'agira aussi de parler des méthodes de ramassage et d'évacuation de leurs produits des champs et de bien préparer la saison qui s'annonce pour un rendement meilleur.

Selon cette source, le ministre avait reçu instruction du chef de l'Etat, lors du 93e conseil des ministres du 7 avril, de protéger les maraîchers et maraîchères et de sécuriser leurs sites d'exploitation dans l'hinterland de Kinshasa.