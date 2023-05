Congo-Brazzaville: Maison russe - la victoire des alliés à la Seconde Guerre mondiale célébrée à Brazzaville

Un concert de musique symphonique a été donné, le 9 mai, à la Maison russe, en présence des ambassadeurs de la République bolivarienne du Venezuela au Congo, Anibal José Marquez Munoz, et de la République du Congo en Allemagne, Edith Laure Itoua, ainsi que des responsables militaires congolais, sous les auspices de la directrice de la Maison russe au Congo, Maria Fakhrutdinova.

L'orchestre Brazza Band, sous la direction du maestro Armonie Serault Massamba, chef d'orchestre et patron du groupe, soutenu par l'ambassadeur du Congo en Allemagne, Edith Laure Itoua, a livré un concert à la hauteur de l'événement. Ce concert donné à l'occasion de la célébration de la Journée de la victoire a connu également la participation des jeunes qui avaient remporté le concours de la première édition de Rumba na bilengi.

La Russie étant une grande patrie qui a de grands musiciens, Armonie Serault Massamba et son groupe ont présenté un répertoire d'une dizaine des chansons dont les morceaux ont été créés en faveur de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est agi des chansons ci-après : "La guerre sacrée", "La nuit de Moscou", "Les sygnes blancs", "Je t'aime la vie", "Trois militaires de chant", "Katyusha", "Moscou", "Là-haut sur la côte sans nom". Ils ont inséré également un morceau congolais qui parle bien de la guerre mondiale, en l'occurrence "Ancien Combattant", composition de Casimir Zoba, dit Zao. Cette chanson a été fidèlement interprétée par Aude Mahoukou. Des chansons comme "Journée de victoire", puis les hymnes de la Fédération de Russie et celui de la République du Congo ont également agrémenté la cérémonie.

Le chef d'orchestre Brazza Band a exprimé sa joie à l'issue du concert. « C'est un honneur car avoir un public que nous avions eu ce soir, ce n'est pas facile. Il y a eu des ambassadeurs, des chefs militaires dans la salle, ce sont des gens qui ont des agendas chargés mais ils étaient-là. Pour moi, c'est un honneur et nous avions été à la hauteur », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Avec la Maison russe, nous avions un partenariat sur la salle. La directrice a mis à notre disposition la salle de spectacles chaque dimanche pour que l'orchestre puisse répéter. Et du coup, nous ne pouvions pas refuser un service venant de cette maison. Voilà ce qui explique la tenue de ce concert avec notre groupe Brazza Band, un ensemble de cuivre que j'ai créé et recruté des jeunes que j'ai formés. Nous sommes en train de faire quelques exploits dans le domaine de la musique ».

La fraternité entre le peuple est fondamentale pour assurer la paix sur la planète terre

Présent à cette commémoration, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Congo, Anibal José Marquez Munoz, s'est dit satisfait de cet événement. « Aujourd'hui nous avons eu la chance d'assister à un beau concert relatif à l'anniversaire de la victoire des peuples du monde contre le nazisme. La défaite du nazisme est une victoire pour les peuples. C'est pourquoi cela a été un grand honneur de participer à cette fête du peuple et de la jeunesse congolaise pour célébrer la victoire des peuples du monde et celle du peuple russe contre le nazisme. Et chaque fois que ce monde lève la tête, nous devons la couper parce que la paix doit prévaloir. La fraternité entre le peuple est fondamentale pour assurer la paix sur la planète terre et les droits de l'homme, notamment le droit à l'éducation et le droit à la santé. Vive la victoire sur le nazisme. », a-t-il notifié.

Pour l'ambassadeur de la République du Congo en Allemagne, Edith Laure Itoua, présente aussi à ce concert, c'est grâce à la Russie que les alliés ont pu battre le nazisme. Certes il y a un problème sur les dates, l'Occident fête la victoire le 8 mai et l'ex-URSS, actuellement la Russie, fête le 9 mai, mais ça reste la même victoire sur le nazisme. « C'est toujours important de venir par solidarité pour assister à cette grande fête parce que pour nos amis russes c'est l'une des plus grandes fêtes de l'année, la Journée de la victoire. Donc c'était important pour moi d'assister à cette célébration », a-t-elle indiqué.

Enfin, pour la directrice de la Maison russe, hôte de la soirée, le 9 mai c'est la grande victoire de l'armée russe soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est également la fête pour tous les alliés qui ont contribué à cette victoire. L'Union Soviétique, a-t-elle fait savoir, a perdu 27 millions de personnes. Ces victimes civiles et militaires ont donné leur vie pour battre les idées nazismes qui se prononçaient pour la domination d'une seule nation blanche sur les autres. Chaque famille russe a connu des morts. Pour les Russes c'est également une fête particulière parce qu'ils se sont engagés pour éradiquer le nazisme.