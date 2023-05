Sénégal: Chantiers majeurs du Ministère des Sports - Amadou Ba appelle le mouvement sportif à l'union sacrée

Le Premier ministre, Amadou Ba, a profité de cette cérémonie de remise du drapeau aux Lionceaux U20 pour appeler le mouvement sportifs sénégalais et à tous les acteurs qui tournent autour de l'écosystème des sports à l'union sacrée autour des objectifs et les chantiers majeurs que le ministère des Sports va mobiliser lors des prochaines semaines et les prochains mois.

«Dans le cadre ainsi tracé, j'appelle toutes les composantes de la nation, du mouvement sportif nationale, à commencer par le CNOSS, à une union sacrée autour de ces objectifs et pour la réalisation desquels le président de la République attache une importance toute particulière. C'est pourquoi, je vous invite tous, chers athlètes, encadreurs, supporters, journalistes, tous les membres de l'écosystème du sport, à travailler ensemble, sans relâche, main dans la main, épaules contre épaules, pour maintenir notre pays, voire dépasser sa place actuelle dans le concert des grandes nations de football», a-t-il lancé.

Ces chantiers s'articulent autour, essentiellement, du football. «Ils ont pour noms, le développement et la gestion performante de nos infrastructures et équipements sportifs, la redynamisation du mouvement «navetane», le renforcement de la formation des formateurs, l'amélioration de la formations des petites catégories par la multiplication des académies du sport, l'appui au développement du sport de base, le soutien au football local et à la professionnalisation de la discipline, l'arbitrage, la rationalisation et la publication du programme annuel de participation aux compétitions africaines et internationales en accord

et en étroite relation avec le Comité national olympique et sportifs sénégalais, la lutte contre la violence dans le sport, la préparation minutieuse des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 et enfin la présentation de la candidature du Sénégal pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football en 2027», énumère-t-il, avant de terminer par féliciter la Fédération sénégalaise de football et les acteurs de la disciplines... pour le travail remarquable accomplie dans le développement du football.