Congo-Brazzaville: Environnement - Conférence à Paris sur la sauvegarde de la baie de Loango

Le promoteur de "Visiter le Congo", Guillaume Kouka, initie une rencontre citoyenne sur la sauvegarde et la valorisation de la baie de Loango.

La rencontre se tiendra le 20 mai, de 14h à 18h, à la Maison des associations de solidarité, au 10, rue des Terres au Curé Paris treizième. L'objectif est de lancer un débat sur une approche intégrée en matière de sauvegarde d'un des lieux de mémoire, la baie de Loango, sur la côte congolaise, porte de l'Afrique centrale.

Face aux menaces d'érosion marine de ce littoral grignoté inexorablement de tempête en tempête, les conférenciers évoqueront les hypothèses déjà émises et en élaboreront de nouvelles afin de mieux mener l'étude océanographique et géologique pouvant expliquer et inverser ce phénomène naturel.

Parmi les intervenants sous la modération du journaliste Cyr Makosso, Myriam Cottias, historienne, directrice de recherche au CNRS ; René Mavoungou Pambou, chercheur en ethnolinguistique congolais ; Arsène Francoeur Nganga, historien, spécialiste de la traite négrière et de ses diasporas ; Anastasia Karpova, architecte et ingénieur, porteur d'un projet de sauvegarde et de la valorisation de la baie de Loango.

Rappelons que sur ce site historique de Loango était établie la première capitale de la région et fut l'un des pires ports négriers de toute la côte atlantique de l'Afrique.

Cet endroit, jusqu'à un passé tout récent, abritait un cordon qui était toujours visible au milieu des années 1980.