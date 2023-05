Congo-Brazzaville: Commerce transfrontalier - Renforcer le guichet unique pour booster le secteur

Deux groupes de travail du Comité interministériel pour l'amélioration du climat des affaires (Ciacas) ont achevé leurs travaux, le 11 mai, à Brazzaville sur des propositions de réformes. Les participants ont, par exemple, recommandé le renforcement des dispositifs de guichet unique pour réduire les coûts et délais de déclaration des marchandises.

Institué depuis 2017 en remplacement du Haut conseil du dialogue public-privé, le Ciacas est composé de dix groupes de travail, à savoir la création d'entreprise, le permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention de prêt, la protection des inventions, le paiement des taxes, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité. L'atelier de diagnostic qui vient de s'achever concerne les groupes thématiques relatifs au commerce transfrontalier et au règlement de l'insolvabilité. Ces recommandations issues de la rencontre seront remises au Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, lors de la session inaugurale du Ciacas.

Les réformes en vue de l'amélioration de l'environnement des affaires correspondent aux exigences de Doing business, a fait savoir Xavier Okola, le directeur départemental des douanes et droits indirects du Kouilou. « La recommandation principale que nous avons formulée est celle relative à la réduction des coûts et des délais de dédouanement. En tant que pays de transit, il faut que tout se passe dans les meilleurs délais et à moindres coûts pour que le Congo soit compétitif », a-t-il ajouté.

Les douaniers sont les acteurs de terrain et devraient être associés à la mise en oeuvre des réformes. Tout comme le conseiller du président d'Uni Congo, Jean Jacques Samba, membre du groupe de travail, Xavier Okola soutient le programme de renforcement des capacités du personnel de la douane congolaise, afin que le temps de dédouanement soit le plus rapide possible, de trois jours à 24h00. « La réduction des délais va faciliter notamment les importations et les exportations au Congo », a soutenu le directeur départemental des douanes du Kouilou.

Après le travail des groupes thématiques et celui de la coordination du Ciacas de prendre le relais, il appartiendra au gouvernement de prendre des mesures suivant les recommandations des groupes de travail. Ces initiatives vont favoriser le dialogue public-privé et l'environnement propice aux affaires, a assuré Guy Gervais Bouanga, le secrétaire permanent du Comité national de concertation.