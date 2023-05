Congo-Brazzaville: Décentralisation - Le pays et le Pnud mettent en place un plan de travail biannuel

Le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont signé, le 10 mai, à Brazzaville un accord de partenariat portant sur la mise en oeuvre du Projet d'appui à la décentralisation et au développement local, axé sur les Objectifs de développement durable (ODD).

S'inscrivant dans le cadre du plan de travail biannuel (PTB) 2023-2024, l'accord s'appuie, selon les termes du contrat, sur le Plan national de développement (PND) 2022-2026. En effet, ce plan s'est enrichi des solutions préconisées dans les ODD des Nations unies, dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) et d'autres programmes régionaux, précisément le programme de réformes économiques et financières de la Cémac (Pref-Cémac). Les ODD ont un caractère universel, la dimension locale doit avoir sa place dans leur appropriation, à travers la responsabilisation des collectivités locales en République du Congo, ont estimé les signataires.

Du côté du Pnud, le plan stratégique préconise des solutions liées aux questions de pauvreté, de gouvernance et d'égalité de genre. « Les principaux résultats attendus de ce partenariat sont principalement les suivants : le cadre institutionnel et programmatique de mise en oeuvre de la décentralisation et du développement local est amélioré et opérationnel ; les capacités des collectivités locales sont renforcées pour accroître leurs performances et leurs capacités à assumer le développement local ayant pour base les ODD ; l'accès des collectivités locales aux financements est amélioré ; le Projet d'appui au développement communautaire pour l'accélération des ODD est adopté et mis en oeuvre », précise l'accord.

Le représentant résident du Pnud, à travers la signature de cet accord, démontre l'engagement de son institution à accompagner la mise en oeuvre effective de la décentralisation et du développement local au Congo. « Comme on le sait, le Congo ne peut atteindre les ODD sans une forte implication des collectivités locales, donc un développement local bien assuré au niveau des ODD. Mais aussi le principe de faire que tous les Congolais puissent bénéficier du taux de croissance afin que les ODD soient perceptibles au niveau des Collectivités locales », a déclaré Henri Diouf.

Selon le ministre Juste Désiré Mondelé, la République du Congo a placé la décentralisation au coeur des politiques publiques à quelques années de 2030. Ce programme de décentralisation vise, a-t-il dit, l'amélioration des conditions de vie des Congolais. « Ce programme annuel, assorti d'un agenda et des objectifs bien précis, chiffrés, va nous permettre aussi d'organiser une table ronde des partenaires techniques et financiers. Nous avons désormais une base de travail à présenter à tous les partenaires puisqu'en réalité, nous venons de donner à la matrice de la décentralisation un contenu programmatique qui demande d'être mis en oeuvre », s'est-il réjoui.

Parmi les objectifs assignés à ce programme, il y a le renforcement des capacités, la mise en oeuvre des projets communautaires de proximité, l'élaboration des programmes de développement local pour les collectivités ainsi que leur évaluation, la captation des moyens financiers pour aider les collectivités à trouver des outils nécessaires pour le développement et améliorer les services de proximité. « La République du Congo a déjà transféré deux matières importantes dans les domaines de la santé et de l'éducation. Nous sommes aujourd'hui en train de créer tous les mécanismes pour que les collectivités locales arrivent à montrer leur capacité à mieux gérer les moyens nécessaires parce qu'il y a plus de dix matières à transférer », a rappelé le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local.