Congo-Brazzaville: Fespam - La onzième édition relance les festivités

La cérémonie de lancement de la campagne nationale de promotion du Festival panafricain de musique (Fespam) aura lieu le 13 mai, à Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou. L'édition elle-même se tiendra du 15 au 22 juillet sur toute l'étendue de Brazzaville, pour un budget alloué de deux milliards FCFA dont la moitié sera consacrée à l'acquisition d'un nouveau pack technique.

En prélude à l'édition dite de relance du Fespam, le commissaire général, Gervais Hugues Ondaye, et le directeur de cabinet de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lis Pascal Moussodji Nziengui, ont échangé avec les artistes musiciens, les chroniqueurs culturels et la presse nationale sur les préparatifs de cet événement. Il aura pour thème « La rumba congolaise : envol de la base identitaire vers les vestiges du patrimoine de l'humanité ».

Le lancement national de cette édition, la onzième du genre, se fera sous le haut patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Des spectacles de musique traditionnelle, religieuse, tradi moderne et moderne seront programmés. L'ensemble Les Bantous de la capitale en sera l'orchestre de base.

Cette onzième édition s'articulera autour des spectacles en plein air et en salle, d'un symposium, d'un marché de la musique africaine (Musaf), des ateliers et d'une exposition d'instruments traditionnels de musique africaine.

Plusieurs sites sont retenus pour le déroulement des activités, notamment le stade Alphonse-Massamba-Débat où sera érigé le grand podium pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, l'esplanade du Centre national de radio et télévision à Nkombo, le terrain Asecna à Mayanga, le Centre des logements sociaux de Kintélé réservé aux spectacles en plein air, tandis que le Palais des congrès sera réservé au symposium et aux spectacles en salle de la musique sacrée. Quant au musée de l'histoire du Congo, à Mpila, il abritera l'exposition d'instruments traditionnels de musique africaine et le Musaf. Il y aura également une programmation fluviale. Toutes ces scènes seront à la disposition des artistes.

Le commissaire général du Fespam a assuré l'assistance que tout est déjà prêt pour la campagne de relance du Fespam. « Nous sommes ici pour vous parler de cette relance, c'est un plaisir mais aussi une responsabilité. Le Fespam est installé en République du Congo, donc nous devons nous l'approprier. Je crois que cette communication ouvre déjà les hostilités pour que nous nous mobilisions tous autour de cette relance. Les artistes de la République du Congo sont à la base de cette programmation », a signifié Gervais Hugues Ondaye, tout en parlant brièvement des réformes de cette institution.

Pour sa part, le directeur de cabinet de la ministre en charge de la Culture, Lis Pascal Moussodji Nziengui, a fait savoir que les artistes sont les principaux acteurs du Fespam et les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes.

« On va donner le ton à Sibiti. Avec peu de moyens, on doit organiser un lancement inédit, la fête sera très belle parce que j'ai confiance en les talents que vous incarnez, je sais de quoi vous êtes capables, vous allez donner le meilleur de vous-mêmes afin que la fête soit une réussite. Partons pour Sibiti, mettons de côté nos égos, voyons l'intérêt supérieur de la République parce que grâce au Fespam, le Congo sinon Brazzaville est considéré comme la capitale africaine de la musique. Nous devons une fois de plus le confirmer à la vitrine du monde afin qu'à travers la musique, on puisse parler du Congo », a-t-il dit

Le lancement international aura lieu le 31 mai prochain, à Paris, en France. Signalons que jusqu'aujourd'hui, le Fespam n'a pas un cadre juridique. Pour cette édition, iI n'y aura pas de Miss Fespam.