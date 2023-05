Congo-Brazzaville: Challenge start-up Bassin du Congo - Les lauréats à nouveau honorés

Les trois gagnants de Challenge start-up Bassin du Congo 2023, parmi lesquels le jeune Congolais Luvick Otoka Eyenget, ont reçu officiellement, le 11 mai, leurs financements et d'autres récompenses. Ils avaient été distingués lors du septième Salon international de la technologie et de l'innovation de l'Afrique centrale (Osiane).

La cérémonie de remise des prix, supervisée par le président de l'organisation non gouvernementale Pratic, Luc Missidimbazi, promoteur du salon Osiane, en présente des partenaires de la plateforme, a consisté à la signature des décharges par les bénéficiaires. Le premier lauréat, Luvick Otoka Eyenget, a obtenu un virement bancaire de 10000 dollars (5,9 millions FCFA), l'engagement de billet et frais de séjour pour sa participation au salon de technologie à Las Vegas, aux États-Unis, en janvier prochain.

Concernant les deux autres lauréats, le startupeur gabonais promeur de Yubile technologie, Holden Opolo Mbany, a signé la décharge et reçu en espèces son enveloppe de 4000 dollars et des kits, tandis que son homologue congolais, Josué Tshilumba, basé à Lumbumbashi, a obtenu en espèces son enveloppe de 1000 dollars (environ 597500 FCFA).

En recevant à nouveau ces jeunes startupeurs, le promoteur du salon Osiane a voulu joindre l'acte à la parole dans son engagement à accompagner l'innovation et le développement numérique sur le continent. « Le salon Osiane est porté principalement par certains sponsors que sont MTN Congo, Canal Box, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, Congo Télécom... Ce n'est pas la valeur de l'argent qui compte, mais surtout l'accompagnement que nous apportons aux jeunes pour mettre en place leurs projets de création », a estimé Luc Missidimbazi.

Organisé annuellement dans l'intérêt de promouvoir l'innovation technologique et le développement des start-up en Afrique, le salon Osiane 2023 a attiré de nombreux entrepreneurs, des investisseurs et des experts de renommée mondiale. Le prix Challenge start-up du salon a été l'un des temps forts du rassemblement dédié aux nouvelles technologies. Les trois lauréats ont été primés après un processus de sélection « rigoureux » de 237 candidatures, puis de 10 candidats présélectionnés.

Les candidats ont été évalués selon des critères tels que l'innovation, le potentiel de croissance, l'impact social et la viabilité commerciale. En effet, le promoteur du Laboratoire d'innovation technologique et d'intelligence artificielle (Litia), Luvick Otoka Eyenget, a séduit le jury pour non seulement l'originalité de sa création, mais également, pour la viabilité du projet.

La start-up Tilia, à ce jour, a présenté au moins cinq prototypes de détecteur de gaz : le premier modèle de « Keba na gaz » est celui qui a été présenté lors de cette édition 2023. Ce prototype émet des sons bips pour interpeller les membres du ménage dès que le gaz est détecté. Son inventeur vient d'engager la procédure d'obtention de la certification auprès de l'Agence congolaise de la qualité et de normalisation. Les quatre autres ont leurs originalités ; chaque appareil étant équipé de batterie incorporée et capable de renseigner sur la température ambiante dans la cuisine, l'humidité et le taux de gaz en circulation dans la pièce.