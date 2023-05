Afrique: Brahima Traoré - 'Le Burkina Faso a eu un match héroïque contre le Nigeria'

L'entraîneur du Burkina Faso, Brahima Traoré et ses joueurs ont remporté la victoire 2-1 face au Nigéria, ce jeudi 11 mai, au stade Nelson Mandela à Alger, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, Algérie 2023.

Le Burkina Faso a réussi à éliminer le Nigéria, une équipe qui avait été présentée comme l'un des favoris pour le sacre finale. Une preuve que les poulains de l'entraîneur, Brahima Traore, sont déterminés à repartir avec le trophée.

Brahima Traore, parlant de la victoire de son équipe a salué la bravoure de ses enfants, en conférence de presse d'après match : "C'était un match héroïque et nos joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient et ont joué dur, se qualifiant pour les demi-finales et pour la Coupe du monde l'un de nos objectifs dès le début.

"Avant de partir en Algérie, nous avions promis à la Fédération et au peuple du Burkina Faso que nous nous efforcerions de nous qualifier pour la Coupe du monde et d'être couronnés pour la deuxième fois à la Coupe d'Afrique des Nations U17», a-t-il déclaré.

L'entraîneur burkinabé a félicité ses joueurs après leurs performances couronnées par cette belle qualification : "Je félicite les joueurs pour leur qualification après leurs efforts.

"Après notre première défaite contre le Mali, nous étions sous une grande pression, mais nous avons gagné contre le Cameroun et éliminé le Nigeria qui est habitué à cette compétition, le peuple burkinabé doit être fier de cette réalisation.

« C'est une période difficile pour le peuple burkinabé, et tout le monde était devant la télévision pour encourager ses compatriotes. Ils ont été submergés de joie, et c'est avec ça que nous avons motivé les joueurs. Je suis certain que nous recevrons de nombreuses félicitations. »