Afrique du Nord: L'Algérie condamne la fusillade de Djerba (Tunisie)

ALGER — L'Algérie a condamné la fusillade qui a fait 4 morts mardi dans la ville de Djerba (Tunisie), affirmant son entière solidarité avec le Gouvernement et peuple tunisiens et son attachement permanent à la sécurité de ce pays frère, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger.

"Suite à la fusillade qui a eu lieu dans la nuit de mardi 9 mai dans la ville de Djerba en Tunisie, et qui a fait 4 morts dont deux policiers, et plusieurs blessés, l'Algérie condamne cet acte criminel assurant le Gouvernement et le peuple tunisiens de son entière solidarité et de son attachement permanent à la sécurité de la Tunisie, pays frère. L'Algérie réaffirme sa condamnation et son rejet catégorique de toutes les formes de violence quels qu'en soient les motifs", lit-on dans le communiqué du ministère.

"L'Algérie exprime également toute sa compassion aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", conclut le communiqué.