Algérie: Le ministère de la Santé oeuvre à pallier les lacunes du secteur dans les régions du Sud

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a affirmé, jeudi à Alger, que son ministère oeuvrait à pallier les lacunes constatées dans le secteur au niveau des régions du sud du pays, à travers la création de pôles pluridisciplinaires en vue d'assurer une meilleure prise en charge des patients.

Répondant aux questions des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre de la Santé a précisé que son secteur envisageait la création de pôles pluridisciplinaires au profit des habitants des régions du sud du pays, pour leur épargner les déplacements vers les wilayas du nord.

Il a ajouté que 145 médecins spécialistes seraient diplômés en janvier 2024 dans ces régions, notant qu'en ce qui concerne le projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits dans la commune d'Aougrout (Timimoune), le taux d'avancement des travaux était de 90%.

Dans le même contexte, M. Saihi a fait état d'inscription d'un projet pour la réalisation d'une école de formation en paramédical, laquelle ouvrira ses portes en septembre prochain.

Concernant l'équipement d'un hôpital (60 lits) à In Amenas, le ministre a affirmé le parachèvement des travaux et la réception de cette structure au deuxième semestre 2023, soit après l'acquisition des équipements et la finalisation des logements de fonction.

Quant à la programmation des interventions chirurgicales au niveau des établissements sanitaires de santé de la wilaya de Béchar, le ministre a indiqué que "le programme des interventions a été ralenti par la pandémie (Covid-19) en raison de la suspension de la quasi-totalité des interventions programmées à l'exception des cas urgents".

Les établissements sanitaires publics ont repris les opérations chirurgicales en 2021, selon le ministre qui a annoncé, en outre, la signature de conventions entre les organismes de Sécurité sociale et des établissements hospitaliers privés, notamment ceux spécialisés dans les maladies cardio-vasculaires, la gynécologie et l'hémodialyse. La wilaya d'El-Ménéa bénéficiera de nouveaux projets dans le cadre du plan de développement socio-économique au profit des 10 nouvelles wilayas, a indiqué le ministre, précisant que parmi les mesures prévues pour renforcer le secteur de la santé dans la wilaya, une nouvelle unité d'urgences chirurgico-médicales d'une capacité de 12 lits viendra renforcer les capacités de l'hôpital "Colonel Mohammed Chaabani".

Des travaux pour réaliser deux polycliniques seront lancés à la Nouvelle ville et au nouveau pôle urbain, en plus de la réalisation d'un nouveau siège pour la direction de la Santé. Actuellement, 4 polycliniques et une salle de soins font l'objet de travaux de réhabilitation au chef-lieu de la wilaya, a ajouté le ministre.