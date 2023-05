Maroc: Le partenariat au centre d'une rencontre entre le président du CSEFRS et l'ambassadrice de l'UE au pays

Le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a tenu, mercredi à Rabat, une rencontre avec l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, pour discuter du partenariat entre les deux parties dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Cette rencontre a été également l'occasion d'explorer les possibilités offertes de partenariat et de coopération et les moyens de renforcer la collaboration entre les deux institutions dans le cadre du Programme intégré d'appui à la formation et à l'éducation au Maroc (PIAFE), lancé en 2020 et visant à renforcer la transversalité et la mutualisation des actions des différentes structures en charge du système d'éducation et de formation au Maroc, indique un communiqué du CSEFRS.

S'exprimant à cette occasion, Mme Llombart Cussac a mis en avant les chantiers clés du programme PIAFE dans l'accompagnement et le processus d'implémentation de la loi-cadre 51.17, tout en soulignant l'importance d'accélérer sa mise en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés.

De son côté, le président du Conseil a salué la pertinence des efforts consentis par l'UE dans l'accompagnement de la mise en oeuvre de la réforme éducative, indiquant que ce partenariat dépasse l'aspect technique de la réforme pour couvrir toutes les dimensions nécessaires à la réforme du système éducatif et garantir l'apprentissage tout au long de la vie.

Par ailleurs, M. El Malki a salué la tenue d'une réunion entre l'Instance nationale de l'évaluation et la Délégation de l'UE en charge du domaine de l'éducation et de la formation, ainsi que l'équipe d'experts de la mission de suivi du programme PIAFE, notant qu'elle serait une occasion de renforcer la coopération entre les deux parties, conclut le communiqué.