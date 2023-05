Cameroun: Cinq régions sont désormais touchées par une épidémie de choléra

Au Cameroun, le choléra continue de faire des victimes. Le 19 avril 2023, le ministère de la Santé diffusait un communiqué pour confirmer une résurgence de cas depuis fin mars dans la région du Centre. Depuis, de nouvelles régions du pays sont touchées.

Alors qu'elles n'étaient que deux, il y a encore un mois - le Centre et le Littoral au 14 avril 2023 - cinq régions du Cameroun sont actuellement concernées par des cas de choléra, selon le ministère de la Santé : le Centre, le Littoral, l'Ouest, le Sud et l'Est.

La région du Centre où se trouve la capitale, Yaoundé, est considérée comme « l'épicentre de cette flambée » de choléra, avec 12 districts de santé touchés [1], 760 cas enregistrés dont 27 décès depuis le 25 mars.

Il y a deux semaines, le 29 avril sur Twitter, le ministre de la Santé, Manaouda Malachie, écrivait : « J'invite les habitants de Yaoundé à plus de vigilance et au respect des mesures de santé publique, car nous continuons d'enregistrer de nombreux cas de choléra dans nos hôpitaux. » Ajoutant un mot de félicitations et d'encouragement pour « les soldats de la santé dont le dévouement permet d'éviter des décès ».

Dans le Littoral, les districts de santé concernés - Nylon et Boko - sont à Douala, la capitale économique du pays. À Bafoussam (Mifi) pour la région de l'Ouest, à Zoétélé, dans le Sud et sur la route qui va de Yaoundé à Bertoua (Abong Mbang et Doumé) pour la région de l'Est.

L'épidémie actuelle a coûté la vie à 374 personnes, selon le ministère de la Santé

Le choléra est une maladie diarrhéique qui se traite facilement et pour laquelle la vaccination est possible. La majorité des cas sont légers, mais certaines personnes développent des symptômes aigus provoquant une grave déshydratation pouvant entraîner la mort.

Le Cameroun fait face à une épidémie de choléra depuis octobre 2021. Elle a coûté la vie à 374 personnes, selon le ministère de la Santé, pour un taux de létalité de 2.24 %.

D'après les données transmises par les autorités sanitaires, les régions du Littoral, du Sud-ouest et du Centre sont celles ayant enregistré le plus grand nombre de cas depuis octobre 2021 avec respectivement 7 606, 6 027 et 2 050 cas.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 14 pays africains ont signalé des épidémies de choléra depuis 2022.

[1] Biyem Assi, Cité Verte, Djoungolo, Efoulan, Elig Mfomo, Mbalmayo, Mvog ada, Nkolndongo, Nkolbisson, Obala, Odza et Soa.