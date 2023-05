Afrique du Nord: Retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe - L'Algérie réussit le resserrement des rangs

ALGER — L'Algérie a réussi, depuis qu'elle assure la présidence du Conseil de la Ligue arabe au sommet, a mettre fin aux dissensions arabes et à resserrer les rangs, ce qui a abouti au retour de la Syrie au sein de l'organisation arabe et donné lieu à un regain de dynamisme notamment en faveur de la question palestinienne qui est revenue en force sur le devant de la scène et au rapprochement entre les factions palestiniennes.

La présidence algérienne du Conseil de la Ligue arabe au sommet a contribué au resserrement des rangs palestiniens et à la consolidation du principe de dialogue, d'autant que sa diplomatie a, toujours, privilégié les solutions pacifiques, en jouant un rôle central et efficace dans toutes les démarches de soutien à la cause palestinienne.

En effet, le choix de l'Algérie d'organiser un rendez-vous palestinien rassembleur avant la tenue du sommet arabe n'était pas fortuit, sachant qu'elle avait auparavant oeuvré à mettre fin aux dissensions entre les factions palestiniennes en accueillant, en juillet dernier, le président palestinien, Mahmoud Abbas, et le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh. C'était, d'ailleurs, leur première rencontre depuis 2016.

Lors de sa présidence de la rencontre Gouvernement-walis, en janvier dernier, le Président Tebboune avait mis en avant les succès réalisés par l'Algérie au sommet de l'unification des rangs, "un rendez-vous palestinien par excellence". "L'Algérie continuera sur cette voie", a-t-il affirmé, tout en souhaitant que l'Etat de Palestine devienne, cette année, "membre à part entière au sein de l'ONU".

Les efforts déployés par l'Algérie en vue de renforcer le soutien en faveur de la cause palestinienne sont reconnus et ont été salués par le président du Conseil de la Choura (assemblée consultative) du Royaume d'Arabie saoudite, Dr Abdullah bin Mohamed bin Ibrahim Al-Sheikh, lors de sa rencontre récemment avec le Président Tebboune, où il a mis en avant les efforts de l'Algérie en faveur des causes arabes, la cause palestinienne en tête.

Les efforts de l'Algérie couronnés par le retour de la Syrie à la Ligue arabe

La 31e session ordinaire du Sommet arabe d'Alger, tenue début novembre dernier, a constitué une station charnière, dont les conclusions ont porté sur l'impératif de permettre à la Syrie de retrouver à nouveau son siège à la Ligue arabe, eu égard à son histoire et à ses potentialités lui permettant d'apporter une valeur ajoutée à l'action arabe commune, et de renforcer les solutions pacifiques aux conflits dans le monde arabe dans le souci de réaliser une paix juste au Moyen-Orient.

L'Algérie a déployé, sous la direction du Président de la République des efforts colossaux en vue de permettre à la Syrie de retrouver son siège vacant. Le Président Tebboune n'a eu de cesse de souligner également que la Syrie, qui est un membre fondateur de la Ligue arabe, ne peut être écartée de son environnement arabe, et l'Algérie a mis tout son poids diplomatique ainsi que son expérience dans la gestion des crises, le règlement des conflits, et le rapprochement des vues jusqu'à la réalisation de l'objectif escompté.

L'histoire retiendra également que l'Algérie était en tête des pays arabes qui ont émis des réserves concernant la décision du gel de la qualité de membre de la Syrie à la Ligue arabe fin novembre 2011, suite à la crise qu'a connue ce pays frère, en campant sur sa position à cet égard.

L'Algérie, et sur instructions du Président Tebboune, n'a eu de cesse de plaider pour la réintégration de Damas au sein de l'organisation arabe, et ce, lors de toutes les réunions de la Ligue arabe sur la base des conclusions du Sommet de la réunification. Le Président de la République avait affirmé à ce propos, que "lorsque nous organisons un sommet arabe, il faut qu'il soit rassembleur et qu'il constitue un nouveau départ pour unifier le monde arabe fracturé. Nous sommes un Etat qui rassemble toujours les belligérants".

L'objectif escompté a été récemment concrétisé et les efforts constants de l'Algérie et de son président ont été couronnés de succès et donné leurs fruits avec le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe après 12 ans d'absence, une nouvelle victoire de l'Algérie qui s'ajoute à son palmarès dans le cadre du resserrement des rangs arabes.

A la lumière des efforts de l'Algérie lors de la 31e session ordinaire du sommet arabe, le Conseil de la Ligue arabe a décidé, lors de sa réunion dimanche dernier, la réintégration de la Syrie et sa participation de nouveau aux réunions du Conseil de la Ligue.

Suite à cette démarche, le président de la République a reçu un appel téléphonique de son frère, le président de la République arabe syrienne, M. Bachar al-Assad, lors duquel il lui a fait part de ses vifs remerciements et sa reconnaissance pour les efforts laborieux qu'il avait consentis pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, à la faveur de la présidence algérienne du Sommet arabe.

Lors de sa rencontre périodique avec les représentants de médias nationaux, tenue en marge de la cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République a affirmé que "ce que fait l'Algérie pour la Syrie part du principe qu'il s'agit d'un membre fondateur de la Ligue arabe". "Ce pays frère ne peut être privé de ses droits", a-t-il souligné soutenant que la position de l'Algérie à l'égard de la Syrie "n'a jamais changé".

Il a noté, à cet égard, que les positions de l'Algérie et toutes ses initiatives reposaient exclusivement sur le principe de solidarité et d'entraide arabe loin des calculs politiciens et des intérêts étroits.

En visite à Alger en avril dernier, le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Al-Meqdad a salué la position ferme de l'Algérie à l'égard de la crise que traverse son pays depuis ses débuts à ce jour.

"La position de l'Algérie était ferme et claire" avait-t-il dit tout en exprimant la reconnaissance de son pays à l'Algérie "pour les efforts accomplis concernant le statut de la Syrie lors du sommet tenu à Alger et les démarches sincères entreprises dans ce sens".