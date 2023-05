Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché enregistre plus de 1,400 milliard FCFA de transactions ce 11 mai 2023.

Contrairement aux séances de bourse précédentes, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré au terme de la journée du 11 mai 2023 des transactions de plus de 1,400 milliard de FCFA.

La valeur des transactions s'est en effet établie à 1,426 milliard de FCFA contre 590,978 millions de FCFA la veille. A l'origine de cette forte hausse, il y a une valeur transigée du marché actions de 1,357 milliard de FCFA. L'essentiel de cette transaction a porté sur 67 063 actions Sonatel au cours de 16 300 FCFA, soit une valeur totale de 1,073 milliard de FCFA. La perspective de toucher un dividende net par action de 1 500 FCFA le 17 mai 2023, expliquent les fortes transactions sur le titre Sonatel.

A part la capitalisation du marché des obligations qui connait une baisse de 20,36 milliards à 9907,158 milliards de FCFA contre 9927,518 milliards de FCFA la veille, les autres activités du marché sont en hausse. La capitalisation boursière du marché des actions enregistre ainsi une hausse de 41,158 milliards, passant de 7393,850 milliards de FCFA la veille à 7435,008 milliards de FCFA ce 11 mai 2023.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 0,55% à 199,85 points contre 198,75 points la veille.

L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une hausse de 0,62% à 100,02 points contre 99,40 points précédemment.

L'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre également une hausse de 0,61% à 102,57 points contre 101,95 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 650 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 900 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 3,96% à 2 100 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,02% à 2 390 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,04% à 2 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 5,69% à 1 160 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 1 830 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,50% à 2 755 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,22% à 660 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (moins 2,14% à 4 805 FCFA).