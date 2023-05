Afrique: Coopération économique - Les concours financiers chinois au Sénégal s'élèvent à 80 milliards de FCFA par an

Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la République populaire de Chine effectue une visite au Sénégal du 14 au 16 mai 2023. A cette occasion, l'Assemblée nationale du Sénégal a publié un communiqué pour revenir sur les relations entre les deux pays.

Selon le communiqué, depuis 2012, sous l'impulsion des Présidents Macky Sall et XI Jinping, la coopération sino-sénégalaise a pris une amplitude exponentielle et a été élevée depuis septembre 2016 au niveau de Partenariat de coopération globale stratégique.

«Au chapitre de la coopération économique et financière, il faut retenir que Dakar et Beijing ont signé des conventions de financement pour un montant global d'environ 1 206,7 milliards de FCFA. Ce financement se compose de prêts concessionnels (1 039 milliards de FCFA), de subventions (117 milliards de FCFA) et de prêts sans intérêts (50,7 milliards de FCFA). D'avril 2012 au 31 décembre 2020, c'est environ 963,7 milliards de FCFA qui ont été approuvés ; ce qui représente près de 80% du financement accordé depuis 2005 », lit-on dans le communiqué.

En moyenne, ajoute la même source, les concours financiers chinois au Sénégal s'élèvent à 80 milliards de FCfa par an et sont perceptibles dans les secteurs aussi variés que l'agriculture, la culture, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, le sport, la santé, l'éducation, la formation et le transport. Ainsi, le partenariat sénégalo-chinois a été à la base d'importantes réalisations qui contribuent durablement à l'émergence économique et sociale du Sénégal.

Il s'agit entre autres de l'autoroute Ila Touba financée à hauteur de 406 milliards de FCFA. Il y a aussi l'autoroute Thiès-Mbour-Aibd d'un coût de 240 milliards FCFA. La réalisation de 251 forages dans le cadre du volet hydraulique de la phase 3 du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) financée à hauteur de 60 milliards FCFA ; l'aménagement hydro-électrique de Gouina pour un montant d'environ 69 milliards de FCFA ; l'Arène nationale de lutte d'un montant de 32 milliards FCFA ; la réhabilitation du barrage d'Affiniam d'un coût de 6 milliards de FCFA.