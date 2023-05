Cote d'Ivoire: Lancement de la 3e édition du concours national de physique - Les élèves et étudiants invités à postuler

Sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara, la 3e édition du Concours national de physique (Conaphys) à l'intention des meilleurs élèves et étudiants dans le domaine de la physique a été lancée, le 30 mars 2023.

Avec pour objectif de promouvoir la Physique, créer une émulation et susciter des vocations auprès des élèves et étudiants (es) dans les domaines de la Physique et de la Technologie, ce concours initié par la Société ivoirienne de physique (Siphys) pour l'Enseignement secondaire et le Supérieur en Côte d'Ivoire, est organisé par niveau.

Notamment, le niveau 1 qui concerne les élèves du premier et second cycle, et le niveau 2 pour les étudiants en Licence 1, 2 et 3, et classes préparatoires.

Pour cette édition, les épreuves écrites des candidats du niveau 1 et du niveau 2 dans les Dren et Universités des villes retenues, se dérouleront le samedi 20 mai 2023.

Quant aux proclamations des résultats, ils se feront le vendredi 30 juin 2023. Et la cérémonie de remise des prix est prévue pour le samedi 29 juillet 2023.

Les conditions de participation

Les candidatures sont ouvertes aux meilleurs élèves en physique régulièrement inscrits en classe de 6e, 5e, 4e, 2nde C, 1re C, D et TLe C, D et E pour le niveau 1 et aux meilleurs étudiants (es) dans les Unités d'évaluation (Ue) de physique régulièrement inscrits en Licence 1, 2 et 3 ou en classes préparatoires des filières scientifiques pour le Niveau 2. Ces candidats seront soumis à différentes épreuves adaptées à chaque niveau.

Notons que cette édition 2022-2023 est parrainée par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou.