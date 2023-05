Algérie: Encadrement des artisans - Renforcer la coordination avec les secteurs concernés

ALGER — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a mis en exergue, jeudi à Alger, la nécessaire coordination du travail avec les secteurs concernés par le domaine de l'artisanat pour assurer un meilleur encadrement aux artisans.

Le secteur du Tourisme et de l'Artisanat oeuvre avec les secteurs partenaires à "la préservation et à la protection de l'artisanat et des métiers, en assurant l'accompagnement, l'encadrement et le soutien aux artisans en vue d'améliorer leur productivité et leurs capacités concurrentielles, tout en leur permettant de s'adapter aux mutations socio-économiques et technologiques", a indiqué le ministre lors d'une journée d'étude consacrée à l'évaluation et à l'amélioration du Prix national de l'artisanat et des métiers.

Il a insisté, dans le même contexte, sur l'importance "d'exploiter les nouvelles technologies dans l'exposition, la promotion et la commercialisation du produit artisanal, et de protéger la propriété intellectuelle dans le secteur".

Cette rencontre est "une occasion pour évaluer le Prix national de l'artisanat et des métiers, créé en vertu du décret exécutif 97-273 modifié et complété", a-t-il estimé, rappelant que ce Prix "a été décerné à 92 artisans depuis sa première édition en 2002".

De nouvelles mesures seront proposées pour mieux organiser ce Prix et répondre aux aspirations des artisans, a-t-il fait savoir.

Cette journée d'étude, poursuit le ministre, intervient dans le cadre de la feuille de route tracée par le secteur au titre de 2023, laquelle prévoit notamment l'organisation de la 24e édition du Salon international de l'artisanat et des métiers prévu du 17 au 24 juin prochain, pour mettre en exergue la richesse et l'authenticité du produit artisanal algérien.

Cette journée d'étude prévoit l'organisation d'ateliers consacrés à l'examen des moyens permettant d'améliorer l'aspect organisationnel du Prix, les mécanismes d'accompagnement des artisans, et le rôle des médias en la matière.

Elle devra être sanctionnée par des recommandations qui serviront de feuille de route pour le développement de l'artisanat national.