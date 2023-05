Algérie: La loi organique sur l'information, une valeur ajoutée pour la politique nationale de communication

GHARDAIA — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé, jeudi à Ghardaïa que la nouvelle loi organique relative à l'information constituait une valeur ajoutée pour la politique nationale de communication.

"La loi organique relative à l'information, adoptée dernièrement par les deux chambres du Parlement, constitue une valeur ajoutée pour la politique nationale de communication visant à consolider les droits des professionnels des médias, et à tracer de nouvelles perspectives pour la mission de la presse à la lumière de la numérisation ambiante, avec tout ce qu'elle englobe comme dépassements visant notre pays, d'une manière dangereuse et systématique", a indiqué M. Bouslimani, dans son allocution d'ouverture de la 6ème session de formation sur la communication institutionnelle qu'a abritée l'Université de Ghardaïa.

Face à ce défi, "nous sommes tenus d'élever le niveau de conscience et de vigilance ainsi que la compétence des professionnels du secteur, et ce à travers la formation dans les diverses spécialités, notamment celles liées à la presse électronique, eu égard à l'importance de ce volet dans la gestion des différentes relations entre institutions et individus", a souligné le ministre.

Dans ce sillage, des projets de lois relatifs à l'audiovisuel, la presse écrite et la presse électronique, seront prochainement soumis au Parlement, a-t-il annoncé.

M. Bouslimani a, à cette occasion, rappelé les efforts de l'Etat pour promouvoir davantage la profession de journaliste et le rôle du secteur de la communication, à travers leur modernisation et la promulgation de textes de loi efficients.

S'agissant de la consécration de la profondeur africaine de l'Algérie, le ministre a indiqué que la création de la nouvelle station de radio "Ifrikya FM", intervient en application de l'approche du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la nécessité de faire entendre la voix du continent africain unifié et de consolider les relations de coopération entre ses pays.

Il a, à ce titre, mis en relief l'intérêt qu'accorde le Président de la République au pluralisme et à l'ouverture médiatique pour une presse nationale libre et responsable accompagnant, avec conscience et impartialité, les acquis de la nouvelle Algérie.

C'est dans cette optique, que le Président de la République a lancé le projet de réalisation de la cité médiatique, projet de nature à introduire des changements positifs que ce soit dans le travail journalistique ou en terme de modernisation de la profession, a-t-il poursuivi.

Animée par une pléiade de conférenciers, cette session de formation qu'abrite l'université de Ghardaïa, comprend plusieurs communications sur "la communication institutionnelle, concepts et sémantiques", "les éléments fondamentaux de la communication institutionnelle", "le rôle de la presse locale dans le développement des politiques publiques" entre autres.

Initiée par le ministère de la Communication en coordination avec ceux de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, cette session, dont les travaux s'étaleront sur deux jours (11-12 mai), verra l'organisation de cinq ateliers de travail, avec la participation des journalistes des médias publics et des cellules de communication des différentes institutions relevant des wilayas de Ghardaïa, El Oued, Biskra, Laghouat, Ouargla, Touggourt, El Meneia, Djelfa, El Meghaier et Ouled Djellal.

Elle s'inscrit dans le cadre de l'activation du plan opérationnel du ministère de la Communication et en concrétisation de la stratégie de communication du Gouvernement visant à développer le rôle de la presse locale et de proximité.