Algérie: Education - Le CNP s'attèle à revoir les programmes éducatifs

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, jeudi, que le Conseil national des programmes (CNP) s'attelait à "revoir" et à réviser les programmes éducatifs, en vue de les adapter aux développements scientifiques et technologiques effrénés, étant la seule et unique instance habilitée à s'acquitter de cette mission.

Installé le 7 novembre 2021, le CNP s'attèle à "revoir et à réviser les programmes éducatifs pour les adapter aux mutations que connaît la société algérienne, et aux développements scientifiques et technologiques effrénés", a déclaré M. Belaabed qui intervenait lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales.

Réitérant "l'engagement" de son secteur à la réalisation des objectifs d'amélioration de la performance et de la qualité du système éducatif national, le ministre de l'Education nationale a souligné que le CNP est le seul organisme habilité à émettre des avis et des propositions sur les programmes, les horaires et les outils d'enseignement.

S'agissant de la promotion de l'éducation physique et sportive, notamment pour le cycle primaire à travers l'encadrement spécialisé de cette matière, en application de la décision du Président de la République, M. Belaabed a fait savoir qu'à partir de l'année scolaire prochaine, l'éducation physique et sportive sera enseignée à travers l'ensemble des écoles de la République par des enseignants spécialisés.

Et d'ajouter que cette matière prendra toute sa place au même titre que les autres matières, avec un volume horaire annuel de 190 heures, soulignant que "les structures des écoles primaires seront mises à contribution, aux côtés des établissements de proximité relevant de son secteur, des installations d'autres secteurs et d'autres établissements publics".

Pour ce qui est des mesures prises pour assurer la maintenance et le renouvellement des climatiseurs, notamment dans les établissements d'enseignement des wilayas du sud, le ministre a précisé que les conditions de déroulement des examens scolaires nationaux "s'améliorent d'année en année", ajoutant que les services concernés du secteur "allouent annuellement des fonds pour l'acquisition et la réparation des climatiseurs au titre du budget annuel de fonctionnement des établissements d'enseignement moyen et secondaire".

Concernant les moyens pédagogiques techniques conservés au niveau des lycées, M. Belaabed a affirmé qu'ils ont été inventoriés et classés, précisant que des commissions spécialisées au niveau des directions de l'éducation "ont été chargées de recenser minutieusement ces équipements selon leur fonctionnalité et leur domaine d'utilisation".

A cet égard, il a évoqué la "possibilité" de tenir des réunions sectorielles (ministères de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation et de l'Enseignement professionnels) pour "déterminer la destination de ces équipements et les règles applicables en vue d'entamer l'opération dès la prochaine rentrée scolaire".