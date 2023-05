Afrique: CAN U17 - Amara Diouf - « La qualification au Mondial était notre deuxième objectif en dehors... »

Véritable poison pour les défenses adverses, Amara Diouf a une nouvelle fois montré ses talents dans le match entre le Sénégal et l'Afrique ce mercredi. L'attaquant a de nouveau marqué deux buts et a remporté le titre d'homme du match.

Il laissera son empreinte dans ce match largement contrôlé et dominé par les Lionceaux. Amara Diouf est dans tous les sens un bon capitaine, menant ses coéquipiers à une victoire 5-0 contre l'Afrique du Sud en quart de finale de la CAN U17. Ce qui équivaut à une qualification pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde U17.

« Je suis très content de cette nouvelle distinction et de la qualification pour la Coupe du monde. C'était notre deuxième objectif en dehors de sortir les phases de groupes. On avait envie de se qualifier pour le mondial afin de découvrir le plus haut niveau », déclare l'actuel meilleur buteur de cette campagne avec 5 réalisations. « Pourquoi pas terminer meilleur buteur et meilleur joueur » , ajoute-t-il.