Congo-Brazzaville: Respect mutuel

Le partenariat entre l'Union européenne (UE) et la République du Congo totalise cette année les 60 ans d'un accord conclu en 1963. Cette collaboration ayant pour base le respect mutuel et sans interférer dans les affaires internes a pour but de travailler ensemble pour la consolidation d'actions concrètes au bénéfice du développement du pays en tant que maître du destin pour son avenir et son développement au profit de sa population.

Marqué parfois de vicissitudes, ce partenariat, quoique mitigé, continue d'avancer vers de nouveaux horizons, en témoigne le bilan présenté en ce mois dit de l'Europe par les représentants locaux de cette institution. « Nous ne pouvons pas et n'avons d'ailleurs pas vocation à nous entendre sur tout, mais nous devons nous accorder sur l'essentiel : rester unis, non seulement quand tout va bien, mais aussi et surtout, quand c'est difficile », reconnaît l'équipe Europe en République du Congo.

Ceci dit, il est temps que des enseignements sur ce qui a constitué les hauts et les bas soient tirés de part et d'autre pour ensemble relever les défis fixés dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations unies. Sur ce plan précis, oeuvrer de façon concertée avec une vision renouvelée permettra aux deux partenaires de regarder dans la même direction.

Pour la République du Congo qui aspire à atteindre un niveau de développement durable, il est temps d'être à l'écoute de son partenaire dont les conseils et appuis multiformes, en lien avec les dispositions garanties par cette coopération, l'aideront à avancer avec assurance sur la voie de l'émergence qu'elle s'est tracée pour le bonheur de tout le peuple.

L'initiative « Global Gateway » qui vise à soutenir des projets concrets aidant, les autorités congolaises devraient saisir cette opportunité qu'offre ce nouveau cadre de coopération UE-Union africaine pour diversifier l'économie, lutter contre le changement climatique, soutenir la création d'emplois durables, renforcer l'Etat de droit et promouvoir l'humain.