Congo-Kinshasa: Uvira - Manifestation contre la fermeture de la pêche sur le Lac Tanganyika

Près de 1000 personnes, parmi lesquelles des pêcheurs, des vendeuses des poissons du lac et autres consommateurs sont descendus, jeudi 11 mai, dans les rues à Uvira (Sud-Kivu).

Calicot à la main, ces manifestants sont partis du rond-point Kavimvira jusqu'à la mairie pour s'opposer contre la décision de la fermeture de la pêche sur le Lac Tanganyika.

Cette décision portant fermeture pendant 3 mois de la pêche à partir du 15 mai et prise sans aucune mesure d'accompagnement pour la survie des pêcheurs en cette période de la fermeture.

Des épaves des canots et pirogues, des filets et des bois morts ont été placés sur la route et des pneus brûlés au quartier Kasenga.

Le secrétaire de la plage, Gloire Muramvya est d'avis que si on doit prendre en considération la fermeture de la pêche sur le lac, qu'on tienne compte de la prise en charge de la population qui dépend des activités de pêche.

« On veut nous imposer la fermeture de la pêche sans nous appuyer pendant les trois mois et sans qu'on prenne en charge les filets qui répondent aux normes de la charte », s'est-il plain.

Après le rassemblement devant la mairie d'Uvira, l'autorité urbaine a souligné que cette revendication des pêcheurs était fondée.

« Nous venons de recevoir leur memo, et nous allons le transmettre et faire un plaidoyer pour démontrer exactement que la population n'est pas du tout contente de la mesure, et que le gouvernement qui travaille pour cette population va voir exactement avec d'autres partenaires ce qu'il faut par rapport à cette mesure », a poursuivi Gloire Muramvya.

Les activités ont repris timidement en début d'après-midi après la rencontre avec les autorités locales à Uvira.

Cependant, la police a été déployée dans des points chauds de la ville pour parer à toute éventualité.

L'importance de la mesure de fermeture de cette pêche

La fermeture de la pêche dans les quatre pays riverains est l'une parmi tant d'autres mesures prises dans le cadre du projet LATAFIMA, Lac Tanganyika Fisheries management projet.

Ce projet finance à 100 % par l'Union européenne et mise en oeuvre par la FAO et l'Autorité du Lac Tanganyika, a pour objectif de favoriser une croissance économique équitable en promouvant une pêche durable au lac Tanganyika.

Selon le superviseur national de la zone Centre-Nord, Muzumani Risasi a expliqué que la fermeture de la pêche permettra au lac Tanganyika de se reposer un peu, de permettre aux poissons de se reproduire, pour la pêche redevienne rentable.

« Je tiens à vous signaler ici que la production halieutique est devenue insignifiante et très faible. Les pêcheurs qui paient leur licence accumule de dette de carburant parce qu'ils ne gagnent plus rien. Avant ils gagnaient des caisses, ils remplissaient les sacs. Aujourd'hui ils rentrent avec les bocaux.

Imaginez, vous avez travaillé à sept personnes pendant toute la nuit et le matin vous rentrez avec un seau, d'ailleurs qui n'est pas rempli. Une quantité qui ne peut pas même rembourser la facture de carburant, c'est déplorable ! Voilà la réalité, qu'on ne se voile pas la face ! », a-t-il déclaré.