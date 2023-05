Afrique: Mondial U20 - Amadou Ba à la remise du drapeau national aux lionceaux «Vous avez l'impérieux devoir d'élever encore plus haut l'étendard de votre pays»

Le Premier ministre Amadou Ba a remis hier, mercredi 10 mai, le drapeau national à l'équipe nationale U20 qui défendra les couleurs du Sénégal à la Coupe du monde de la catégorie, prévue du 20 mai au 11 juin. Le Chef du gouvernement et par ailleurs ministre des Sports a exhorté les Lionceaux à combattre avec fermeté, engagement et abnégation pour honorer le Sénégal et porter plus haut son flambeau. Mais en faisant de cette campagne en Argentine, les meilleurs moments de participation d'une équipe nationale sénégalaise à une Coupe du monde du football.

L'équipe du Sénégal U20 a reçu, hier mercredi, des mains du Premier ministre, Amadou Ba, le symbolique drapeau national, en vue de leur participation à la Coupe du monde de la catégorie qui se déroule du 20 mai au 11 juin en Argentine. Cette cérémonie a été, pour le Chef de gouvernement et non moins ministre des Spots, une occasion de délivrer le message de l'Etat, de galvaniser l'équipe.

«Dans le combat qui vous attend, vous n'êtes pas seuls. Vous serez toujours accompagnés de l'enthousiasme et de l'élan populaire que lors de toutes nos participations aux compétitions africaines et internationales. Restez humbles, respectueux de vos adversaires, sans les surestimer, sans les sous-estimer aussi.

Battez-vous, avec toute l'énergie, le potentiel et le talent que nous vous connaissons et dont s'inspirent déjà vos cadets U17 présentement en Algérie», a-t-il lancé lors de cette cérémonie, en présence des membres de la Fédération sénégalaise de football.

«FAIRE DU MONDIAL ARGENTIN LES MEILLEURS MOMENTS D'UNE PARTICIPATION DU SENEGAL»

Le Premier ministre invite les Lionceaux U20 au combat et à faire du Mondial argentin les meilleurs moments de participation d'une équipe nationale sénégalaise à une Coupe du monde du football. «Vous avez l'impérieux devoir d'élever encore plus haut l'étendard de votre pays. Chers Lions U20, combattez dans la dignité, le fairplay, le respect de l'éthique et de la déontologie.

Mais combattez avec fermeté, engagement et abnégation, pour honorer votre pays, et portez encore plus haut son flambeau. Faites de cette compétition les meilleurs moments de participation d'une équipe nationale sénégalaise à une Coupe du monde du football», appelle-t-il.

Dans cet élan, le Premier ministre a réitéré la confiance qui est placée en cette équipe et qui, selon lui, se fonde sur les nombreux résultats et les brillants parcours des sélections nationales dans les Coupes d'Afrique et du monde qui, ajoute-t-il, suscite des envies de la part plusieurs nations de football du monde.

«Certes, vous portez sur vos épaules la lourde responsabilité de représenter le Sénégal dans une compétition où rien n'est acquis et rien ne sera faciles, mais la confiance que le président Macky Sall, premier parmi les premiers supporters de l'équipe nationale, le gouvernement et le peuple sénégalais dans son entièreté, cette confiance que nous tous plaçons en vous, sans réserve, n'est ni fortuite ni forcée», a-t-il souligné.

Poursuivant son discours, Amadou Ba estime que le Sénégal a aujourd'hui vaincu la peur de perdre, pour avoir goûté à la victoire finale de la Coupe d'Afrique de football de la sélection A, en 2022, à Yaoundé au Cameroun. Dans ce sillage, il a rappelé aux Lionceaux U20 que ces victoires doivent être une source d'inspiration et de motivation pour leurs confrontations en Argentine.

«Grâce à vos aînés et à vous-mêmes à la Coupe d'Afrique U20 au Caire, sans compter le football africain de plage que nous avons gagné pendant plusieurs années et très souvent de façon consécutive. Je vous demande également de puiser, dans notre riche histoire sportive, des repères et des ressources pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Pour cela, les membres de l'encadrement administratif, technique et tous vos accompagnateurs devraient vous entretenir des hauts faits sportifs de vos illustres devanciers, aujourd'hui disparus. Feu Matar Niang, feu Yérim Diagne, feu Babacar Ba, feu El Hadji Malick Sy «Souris», feu Youssoupha Ndiaye, feu Jules François Bocandé, feu Baye Moussé Paye, feu Christophe Sagna, pour ne citer que ceux-là», indique-t-il.