Afrique: Union Africaine pour la Jeunesse - Visite de l'envoyée spéciale Chido Mpemba à Madagascar

Chido Mpemba, la plus jeune diplomate et le plus haut fonctionnaire du cabinet de la Présidence de l'Union Africaine est en visite à Madagascar. Cela s'inscrit dans le cadre de sa première consultation pour 2023 et d'évènements de plaidoyer à Madagascar.

En tant qu'envoyée spéciale pour la jeunesse, elle est chargée de faire entendre la voix de plus de 870 millions de jeunes dans les 54 pays et gouvernements qui composent l'Union africaine. Elle s'engage en faveur de l'action humanitaire, de la lutte contre le changement climatique et de l'autonomisation économique des jeunes. Plusieurs évènements dédiés aux jeunes seront organisés lors de cette visite. Parmi eux, une session de formation aux « Digital Skills » qui se tient ce jour, et le Forum humanitaire pour les jeunes qui aura lieu lundi.

L'objectif étant de fournir aux jeunes les ressources nécessaires pour qu'ils puissent mieux représenter la voix de leurs pairs à tous les niveaux. La campagne de consultations de l'envoyée spéciale de la jeunesse de l'Union Africaine est une initiative qui vise à favoriser la participation significative des jeunes Africains dans les processus de développement de l'Afrique.