Madagascar: FIM 17e édition - Grande affluence durant la première journée

La 17e édition de la Foire Internationale de Madagascar (FIM) a ouvert ses portes hier au Parc des Expositions Forello de Tanjombato. Considérée comme la plus grande foire économique de l'Océan Indien, la FIM est l'événement incontournable pour les professionnels, les entrepreneurs et les particuliers intéressés par les dernières tendances en matière d'innovation, d'industrie, de finance et de développement durable.

Lors de la première journée, les conférences ont porté sur les technologies de l'information et de la communication, la cyber-sécurité et le marketing digital, ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises. Un espace de 600 m² est également consacré à la promotion de l'écologie durable, où les particuliers et les entreprises peuvent participer et apprendre comment réduire leur impact sur l'environnement. Harilala Ramanantsoa, coordinatrice de la FIM 2023, a souligné l'importance de promouvoir l'écologie durable à Madagascar et de faire de l'Île une vitrine pour les pays de l'Océan Indien.

Elle a encouragé les exposants à investir dans des solutions écologiques pour réduire les énergies traditionnelles et à utiliser des matériaux durables. Cette fois, la FIM présente sur 380 stands les 240 exposants nationaux et internationaux venus de divers pays pour présenter leurs innovations industrielles et financières. Des rencontres professionnelles et des tables rondes seront également organisées pour les membres du secteur privé malgache et les coopératives de producteurs de différentes régions de l'Île.

La promotion de l'économie verte est une thématique importante de la FIM 2023, qui vise à faciliter les relations entre les opérateurs économiques malgaches et leurs homologues étrangers grâce à la collaboration entre Hazovato Forello Expo et la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Madagascar. Les organisateurs espèrent accueillir 20 000 visiteurs pendant les quatre jours de la foire.