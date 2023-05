Afrique: OMD - Madagascar accueille la 29e réunion du Conseil des gouverneurs de l'ESA

Une réussite. Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, Kunio Mikuriya, n'a pas manqué de féliciter les performances de la douane malgache plus que jamais sur le chemin de la modernisation

Un hommage conforté d'ailleurs par le choix du Conseil des gouverneurs du Bureau régional de renforcement de capacités pour la région Est et Sud de l'Afrique (ESA) de l'OMD de tenir sa 29e session dans la Grande Île.

Programmes de modernisation

Durant l'ouverture de cette réunion, hier au Novotel Convention SPA, Kunio Mikuriya a notamment signalé la réduction du délai de dédouanement de 3 jours auparavant à une moyenne de 3 heures et demi actuellement. Une performance qui est le fruit du plan stratégique de la douane malgache, à travers ses programmes de modernisation. « Cette réunion sera également une occasion de partager l'expérience de Madagascar avec les autres pays membres de la région » a-t-il notamment indiqué.

Notons que la réunion du Conseil des gouverneurs fait office de conseil d'administration pour cette région de l'OMD. Il détermine les orientations stratégiques régionales et définit les appuis à fournir aux administrations des douanes en vue de sécuriser et faciliter les échanges légitimes, d'assurer le recouvrement des recettes, de protéger la société et de renforcer les capacités. La réunion est également l'occasion pour le Conseil des gouverneurs de prendre connaissance des différents comptes-rendus de chaque commission du bureau régional. Il examinera également les rapports financiers et le budget du Bureau.

Atout réel

Cette réunion vise aussi le renforcement de la coopération entre les pays de la région ESA. Sur ce point justement, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a déclaré dans son discours d'ouverture que « l'appartenance de la douane malgache à l'Organisation Mondiale des Douanes est un atout réel dans la réalisation de ses missions ».

Et d'ajouter que « la douane malgache doit, en effet, tenir d'abord un rôle important en matière fiscale pour permettre une réalisation optimale de la politique gouvernementale. L'aspect économique ne peut toutefois pas être minimisé, bien au contraire et c'est la raison pour laquelle, tous les outils possibles et disponibles doivent être déployés dans ce sens : la mise à disposition des régimes économiques, l'application des mesures de l'Accord sur la facilitation des échanges, les diverses dispositions visant à faciliter l'investissement et la production ».

Ernest Lainkana Zafivanona, le Directeur général de la Douane a, pour sa part, fait état de la solidarité au sein de l'OMD. « Nous en sommes tous aujourd'hui témoins, nous levons un instant nos têtes des piles de dossiers à traiter, des projets à mener à terme, des problèmes à résoudre, pour nous rendre compte que la douane est bien plus qu'une simple administration génératrice de revenus. Grâce aux travaux menés au sein de l'OMD, nous avons pu répondre et même participer à l'évolution du commerce international et entraîner avec nous les partenaires nationaux dans nos pays respectifs. La présence du Bureau régional du renforcement des capacités permet d'assurer le relais et nous fournit appui et assistance pour mener à bien nos efforts de modernisation ».