Afrique: Santé mondiale - Grave pénurie de personnel infirmier dans la région africaine

Les infirmières jouent un rôle clé dans le domaine de la santé en termes de prestation de santé primaire. Les personnels infirmiers peuvent dispenser 80% des soins de santé primaire destinés aux patients et sont, dans la majorité des cas, les premiers, voire les seuls professionnels de santé au contact du patient.

Sollicités en permanence dans divers domaines de la santé, notamment le traitement et l'administration des soins aux patients, la prévention de diverses maladies et bien d'autres missions, les personnels infirmiers sont souvent situés en première ligne dans la prise en charge des patients. Pourtant, leur nombre est constamment insuffisant, notamment dans les pays en développement et en particulier en Afrique, dont à Madagascar.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, une grave pénurie de personnel infirmier est constatée dans la région africaine de l'OMS et ce constat ne date pas d'hier. Sur le continent, plus de 65% des personnels infirmiers (environ 1,6 million) sont concentrés dans six pays, incluant le Nigéria (21%), l'Afrique du Sud (18%), ou encore l'Ethiopie. Les autres pays se retrouvent dans une situation de grave sous effectif.

En termes de sous effectif, Madagascar ne fait pas exception. Le ratio est d'environ 0,3 pour 1 000 habitants, soit bien en-dessous du seuil critique de 2,5 personnels soignants pour 1 000 habitants préconisé par l'OMS. A titre comparatif dans les pays développés telle la Suisse, l'on compte 1 infirmier ou infirmière pour 125 habitants. Dans le cadre de la Journée internationale des infirmières et infirmiers, célébrée ce jour, 12 mai, le personnel infirmier, ainsi que les atouts et les défis de la profession, sont mis en avant. Placée sous le thème « Notre personnel infirmier, notre avenir », la célébration met l'accent sur les efforts à fournir afin de s'acheminer vers un avenir radieux pour la santé mondiale.