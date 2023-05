Madagascar: Baccalauréat - Retour à la normale des épreuves physiques et sportives

Les candidats au baccalauréat auront encore quelques jours pour se préparer à affronter les épreuves physiques et sportives (EPS). Comme à l'accoutumée, la natation ouvrira le bal des épreuves le 20 mai à l'ANS Ampefiloha.

Les candidats qui ont choisi cette discipline devront se rendre sur les lieux à 7h pour la vérification de leur pièce d'identité tandis que les épreuves débuteront à 7h30. Ceux qui n'ont pas reçu leur convocation peuvent la récupérer à l'Office du baccalauréat à Ankatso jusqu'au 19 mai. Contrairement aux trois années précédentes, les sports collectifs seront désormais autorisés.

Pour Antananarivo ville, Avaradrano et Atsimondrano les épreuves ont lieu du 30 mai au 9 juin, et à partir du 22 mai pour les centres situés aux alentours d'Antananarivo. Cette matière a un coefficient 1 pour les séries A, C, D et techniques et d'un coefficient 2 pour les séries L, S et OSE.