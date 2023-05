Madagascar: UTOP - 14e édition - Départ de l'Ultra 126 km ce soir à 20 heures

Le week-end du trail débutera ce soir avec l'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP). Environ 2 500 coureurs se sont inscrits pour cette 14e édition.

Jour J de la 14e édition de l'UTOP. La course mythique de 126 km débutera ce soir à 20 heures à Marozevo. Au total, 109 trailleurs de cinq nationalités seront présents sur la ligne de départ. D'emblée, un grand bravo à ces dames (une vingtaine) qui ont montré leur courage en repoussant leurs limites à travers cette épreuve. Parmi elles, la légende du trail malgache, Estrine Rasoa, qui souhaite ajouter de nouvelles étoiles à son palmarès déjà bien rempli. Elle n'a jamais été déçue de ses performances dans la catégorie vétéran.

La coureuse d'Antsiranana vise également une place pour l'UT4M, cette année. Elle sera suivie de près par Niry Razanamalala, la femme forte de la Diagonale des Fous de l'édition 2022. Ce sera sa troisième course de longue distance, et comme lors de ses deux précédentes courses, elle espère monter sur le podium après une préparation intense. Pourtant, cette édition réservera de nouveaux champions en l'absence des grands noms chez les hommes.

L'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar (UJSM) aura un représentant en Ultra. Il s'agit d'Alfred Razafintsalama, le journaliste de l'ACEEM Radio. Notre confrère veut prouver que son départ à la retraite n'est pas encore envisageable. Alfred s'est bien entraîné en réalisant une sortie et deux courses sur piste par semaine. Son objectif est de terminer le parcours de 126 km, qu'il connaît par coeur, en 30 heures.

Ce sera également sa troisième participation. Le temps maximum de la course est de 38 heures, tandis que le premier arrivé au LFT à Ambatobe est attendu après 16 heures, 45 minutes et 31 secondes de course, le temps réalisé par Jeannot Avotraniaina lors de la dernière édition. Pour la course semi-trail, le départ sera donné à Mantasoa demain matin à 5 heures. 215 traileurs auront la chance de profiter du magnifique paysage de l'axe Mantasoa en passant par Ankadimanga et Ambohimiadana.

Jeux des Iles

En partenariat avec la Fédération malgache d'athlétisme, neuf licenciés participeront au championnat de Madagascar du long trail. Pour le championnat du trail court de 35 km, qui est également une qualification pour les Jeux des Iles de l'Océan Indien, 16 coureurs sont en quête de leur ticket. Les deux révélations de cette saison, Miora Angelinah Razanakolona de l'Union Sportive Antananarivo de trail (USA) et la jeune star du Club Athlétisme Diego (CAD), Sandra Jean Jacques Tombosoa, figurent sur la liste.

Le X-Trail de 40 km débutera également à Mantasoa à 5 heures 15 minutes et se terminera à Ambohimiadana sur le départ du T-Rail de 35 km. L'épreuve Fun Run et Zaza trail, qui attirent la participation massive de 1 031 coureurs, clôtureront l'événement dimanche dans la région d'Ambatobe. Au total, 2 500 coureurs issus de 16 nationalités différentes participent aux sept épreuves programmées.

Pour Midi Madagasikara, nous aurons six représentants, dont deux dans le semi-trail, deux dans le Radisson Blu 22 km, un dans le T-Rail et un dans le X-Trail. La commission sociale de l'Association UTOP a procédé la semaine dernière à la remise de dons de matériels aux coureurs des villages d'Ambohimiadana, d'Ambohibehasina et d'Ambatolampikely.