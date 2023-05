Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Reçu hier par le Premier ministre du Qatar

Entre deux étapes du « Mihava Tour », le candidat potentiel à la magistrature suprême s'est rendu à Doha.

« Ce fut un grand plaisir pour moi d'avoir eu la chance d'échanger des idées et d'avoir une vision du futur avec Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Tahni », a déclaré Siteny Randrianasoloniaiko, au sortir de son entretien hier, à Doha, avec le Premier ministre du Qatar. Ce dernier est le deuxième personnage de ce pays de la Péninsule arabique derrière l'Émir Cheikh Tamim Abdullah bin Hamad Al Thani, qui l'avait nommé à la tête du gouvernement qatari, le 07 mars 2023.

Invité

Comme son nom l'indique, le Premier ministre susnommé appartient à la famille Al-Thani au pouvoir au Qatar. C'est à ce titre qu'il a reçu, dans son bureau, le président de l'Union africaine de Judo (UAJ) et vice-président de la Fédération internationale de judo (FIJ), en marge des championnats du monde de judo qui se déroulent du 7 au 14 mai à Doha. « J'ai eu le grand honneur d'être l'invité de Son Excellence, le Premier ministre », se félicite le Numéro un de l'UAJ et Numéro deux de la FIJ.

Discipline de prédilection

Il s'agit évidemment de Siteny Randrianasoloniaiko qui est dans sa discipline de prédilection à Doha, en sa qualité d'ancien champion de Madagascar de judo. Président du Comité Olympique Malgache (COM), il se sent également dans son élément dans la capitale qatarie où un musée de l'olympisme et du sport est en train de voir le jour près du stade international Khalifa, qui a accueilli la finale du Mondial 2022. L'économie du sport occupe effectivement une place de choix au Qatar qui entend vendre l'image de marque du pays (nation branding) et devenir un leader mondial de l'excellence sportive.

Présidentielle 2023

En plus du sport, le Qatar est connu pour sa prospérité grâce à ses gisements de pétrole et de gaz naturel. Ce qui pourrait constituer une belle opportunité pour la Grande Île. Qui plus est, le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani avait déjà occupé le poste de ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale. Il est aussi le président du Fonds qatarien pour le développement. « Il s'intéresse beaucoup à Madagascar », rapporte le candidat potentiel à la présidentielle de 2023. Une échéance électorale qui a été peut-être évoquée en filigrane au cours de la rencontre de 44 minutes entre les deux personnalités qui se sont bien comprises, puisque les deux hommes parlent couramment l'anglais.