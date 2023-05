Madagascar: Gouvernement - Participation de quatre ministères à des rendez-vous internationaux

Vienne

En plus de l'adoption, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, du décret relatif au Numéro Unique d'Identification, le conseil de gouvernement du 11 mai dernier a donné son accord à la participation de Madagascar à des rendez-vous internationaux. A commencer par la ministre de la Justice qui se déplacera à Vienne, pour la 32è session de la Commission pour la prévention du crime et de la justice pénale prévue du 22 au 26 mai, dans la capitale autrichienne.

Kigali - Maputo

Madagascar sera aussi présent à la 13e réunion des ministres en charge des Infrastructures, des Transports, des Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Energie, à Kigali, au Rwanda. Participation également du ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue à la 12e session de la Commission des Pêches du Sud-Ouest de l'Océan Indien (SWIOFC) et de la réunion du Comité de pilotage régional du Programme EAF Nansen, du 05 au 09 juin 2023 à Maputo, Mozambique.

Paris

De même, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable sera de la partie à la 2e session du Comité intergouvernemental de Négociation (CNI-2), chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique qui aura lieu du 26 mai au 02 juin 2023, à Paris.