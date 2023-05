Sénégal: Partenariat - Le Club des investisseurs sénégalais et le Portugal explorent des pistes

Les investisseurs sénégalais et le Portugal vont bientôt entrer dans une dynamique de collaboration. Les pistes ont été explorées mardi lors d'une rencontre à Dakar.

Malgré son attachement à la question de la souveraineté économique, le Club des investisseurs sénégalais (Cis) reste ouvert aux partenariats étrangers. C'est le sens de la rencontre, mardi à Dakar, avec l'Ambassadeur du Portugal au Sénégal, Mme Florbela Paraiba, et de Thiago Bastos, Conseiller chargé de l'Investissement et du Commerce. Selon le communiqué dont nous avons reçu copie, il s'agissait principalement de discuter des axes de partenariat entre les investisseurs sénégalais et portugais.

Prenant la parole, Pierre Goudiaby Atepa, président du Cis, estime que malgré un ancrage national, le Club veut s'ouvrir à l'international pour nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers. Doté d'un réseau dense de Pme, il apparaît clairement que le Portugal est un partenaire naturel pour le Sénégal dont plus de 90 % des entreprises sont des Pme.

« La position géographique du Sénégal et sa stabilité sociale constituent des atouts majeurs pour développer les investissements dans la zone Cedeao », a affirmé la partie portugaise.

Dans l'attente d'une étude plus aboutie sur les spécialisations internationales du Portugal, il est ressorti de l'exposé de l'Ambassadeur que son pays dispose de nombreux atouts dans le secteur de la pêche et de la pisciculture. À cet égard, les deux parties ont accepté de réfléchir à la mise en place d'une unité de formation pour le développement des capacités des acteurs. L'intérêt de cette offre est renforcé par le fait qu'un Sénégalais sur six travaille dans la pêche, traduisant ainsi l'importance du secteur en termes d'inclusion sociale. « La pêche sénégalaise reste confrontée au défi d'une réorganisation afin de garantir des revenus durables aux pêcheurs. Le Portugal offre également son savoir-faire dans la promotion touristique qui a permis de relever significativement le plateau des sites et réceptifs hôteliers. Le pays pourrait également soutenir le secteur privé sénégalais dans la certification des métiers des hydrocarbures », a dit M. Atépa.

À ce titre, il a été rappelé que tout travail dans le pétrole et le gaz devrait être conditionné par une certification, ouvrant, dès lors, un large domaine de coopération dans lequel le Portugal dispose d'un réel atout universellement reconnu.

Dans les mines, l'expertise portugaise pourrait être mobilisée afin d'aider aux transferts de technologies pour les miniers évoluant dans l'extraction de marbres. Pour matérialiser tout cela, l'Ambassade entend organiser, au deuxième semestre 2023, un forum international sur l'économie de la mer à Dakar. Cette manifestation dont le Cis pourrait être partenaire sera l'occasion de passer en revue les différentes contraintes qui caractérisent le secteur des ressources halieutiques. Elle sera un moyen de nouer des relations pour mieux valoriser les ressources par un transfert de technologie.